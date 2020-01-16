上月私宅買賣登記182億 按月升4%

涉2102宗 近33個月次低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，10月平均每宗二手私宅買賣登記涉864.87萬元，按月升3.3%，為連跌7個月後首次反彈。他續指，息口持續上升，市場暫缺利好因素刺激，大幅減價盤成為唯一入市動力，料將影響11月登記情况。

按樓價分類，樓價1億元以上組別，登記量由9月的4宗增至10月的6宗，按月升50%最顯著；樓價400萬元或以下，登記量按月升8%，錄382宗；至於登記量佔比最多的401萬至600萬元組別則錄得620宗，按月升3%。

若按全港三大分區作分析，當中新界錄1106宗買賣登記，按月升2%；港島表現持平，與9月一樣錄344宗登記；九龍錄652宗登記，按月跌2%。與此同時，10月十大活躍二手私人屋苑，以馬鞍山新港城按月升幅最大，錄15宗登記，按月升逾1.1倍。

新界買賣增 九龍跌2%

陳海潮續稱，本港再度加息，買家轉以觀望為主；倘若一手新盤進一步以低價出售，將帶動二手業主擴大減幅，料可吸引較多剛性需求入市，可望11月二手私宅買賣登記維持在逾2000宗水平，初步預期達2200宗；若業主減價幅度不夠吸引，月內買賣登記恐失守2000宗大關，屆時或再下試2020年一月以後的34個月低位。