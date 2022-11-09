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新盤搶灘 連方I周六首輪賣30伙 澐璟今公布銷售部署 緹山3房戶大額售7308萬

【明報專訊】加息周期、股市波動等影響下，綜合市場資訊，11月至今整體新盤成交暫僅錄近90宗，惟市况稍後有望再趨活躍；萬科香港發展，樓花期長約20個月、鄰近港鐵深水埗站和南昌站的醫局街連方I ，敲定周六（12日）首輪以價單發售30伙，成本月首個首輪開售全新樓盤。此外，華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟、恒地（0012）旗下紅磡必嘉坊．迎匯，今日均會公布最新銷售部署，意味有機會爆發新一輪市區新盤戰。

明報記者 容婌維、林尚民

樓花期長約20個月的連方I，上周六（5日）起收票，據市場消息，項目過去4日累收約230票，以首輪發售30伙計，超額逾6倍。至於項目首輪發售的30伙，涵蓋13伙開放式戶、12伙1房戶和5伙2房戶，提供最高16%直減折扣，單位折實價約416萬至782萬元，折實呎價1.74萬至2.08萬元。連方I首輪銷售將於本周五（11日）晚上7時30分截票，首輪開售當日進行抽籤，準買家須按抽籤次序揀樓，每組買家最少要購買1伙，最多可購5伙。

至於內房華潤置地（海外）及保利合作發展、樓花期長逾2年的啟德跑道區澐璟，繼上周起對外開放設於紅磡的示範單位後，今日公布具體銷售部署。由於項目定位為豪宅，代理消息指澐璟有機會以招標形式推出大單位。

必嘉坊．迎匯特色戶樓層高度3.5米

另恒地旗下樓花期同樣長逾2年的紅磡必嘉坊．迎匯，自上周六起收票，市場估計迄今收逾230票，以首張價單56伙計超額3倍，今日公布最新銷售部署。

恒地介紹項目29樓C室，實用面積433方呎2房套連儲物房戶、連平台及天台；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，單位樓層高度3.5米，設內置樓梯直通附設的平台及天台。

同系粉嶺北、樓花期約8個月的ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期）連沽3伙，單日套現逾1067萬元；售出單位分布於E座中低層，實用面積224至273方呎，成交價344.16萬至376.92萬元，實呎13,807元至15,453元。另信置（0083）馬鞍山現樓SILVERSANDS 昨日再招標售出1伙4房戶，套現3050萬元。

INNOVALE 3期連沽3伙 吸金逾千萬

一手市場不乏大額豪宅成交，嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹山，繼上月獲國安公署斥資逾5億元購入面積最大的別墅1號後，最新透過招標售出一伙3房3套戶，為第2座2樓A室，實用面積1760方呎，連1個車位以7308.84萬元售出，實呎41,528元。緹山自2019年推出至今累售39伙，佔全盤單位總數45伙逾八成、吸金63億元。

另協成行旗下何文田勝利道芳菲，去年7月開售至今累積只售8伙之際，新推出11個高層2房戶招租，意向呎租55元。

相關字詞﹕市區新盤戰 必嘉坊．迎匯 澐璟 連方I

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