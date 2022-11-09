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經濟
2022年11月9日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
稅貸戰升溫 匯豐年息低見1.65厘 專家指借稅貸做定存可套利 注意每月須還款
平安壹賬通定存息最高5.5厘 門檻僅100元
港股牛皮整固 波幅僅289點
瑞銀料明年內地經濟增速回升至4.5%
吉利伙雷諾組合資 整合技術優勢
內地10月乘用車銷量升7.3％
晨星：虛擬資產期貨ETF「極易波動」 九大美上市ETF今年內跌24％至60％
IPO新平台接受登記 月底起測試
胡潤百富榜身家縮水18% 鍾睒睒蟬聯首富
港長期停牌公司增一成 主因核數師
寶尊電商3.1億購GAP大中華區業務
林紹波傳接任國泰行政總裁
春華資本沽百勝中國套逾11億元
內房上月銷售額 保利升合景中駿續瀉
輝達避禁令 向華供應降格晶片 A800符美限速要求 客戶無法提升性能
Twitter擬建收費牆 馬斯克稱使用量新高
晶片短缺 任天堂降Switch銷售預測
張兆聰：光伏玻璃價升 信義光能待回調吸
涂國彬：投資者悲觀 降加息預期利金價
技術取勝：五礦1.9元「集氣」再上
劉思明：港股溫和整固 未見明顯沽壓
周顯：馬斯克百足咁多爪
湯文亮：賣自住樓即是沽空
新盤搶灘 連方I周六首輪賣30伙 澐璟今公布銷售部署 緹山3房戶大額售7308萬
柏傲莊III累錄319宗取消交易
德福兩房賣588萬 同類7年新低
上月私宅買賣登記182億 按月升4%
Midtown旁房協地申建720伙
企業廣場1647萬沽 平過10年前
PARK YOHO Bologna賞錦田山巒河景
私人濕地公園開放予住戶使用
紐約梅隆投資管理Jeffrey Burger：息高違約率低 美市政債吸引
技術取勝：五礦1.9元「集氣」再上
【明報專訊】財險短線上試7.7元（圖）
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