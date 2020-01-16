寶尊電商3.1億購GAP大中華區業務

交易最終作價視乎最終調整情况或有變，但最高金額不會超過5000萬美元。寶尊是次從The Gap收購下兩家公司，分別是蓋璞上海及蓋璞台灣。公司表示，讓收購稱為發展寶尊品牌管理中的關鍵一步。同時，亦獲The Gap授權於大中華地區獨家生產、營銷、分銷及銷售具本地創造能力的Gap產品。該等業務安排的期限共計20年，前10年可予續新兩次，每次續新5年。

蓋璞上海去年淨虧損2.56億元

蓋璞上海為一間於中國成立的有限公司，主要在中國從事服裝及時尚配飾批發及零售，去年淨虧損達2.56億元人民幣，至今年7月底，未經審核經調整資產值有30.14億元人民幣；蓋璞台灣為則為於台灣成立的有限公司，主要於台灣從事服裝及時尚配飾的批發及零售，去年淨虧損1.99億元新台幣。兩家公司截至今年7月底未經審核經調整資產淨額分別為3.01億元人民幣及2.78億元新台幣。兩者將會債務重組，結欠The Gap貸款將應予償還、撇銷或轉成兩家公司股本。