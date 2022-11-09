經濟

胡潤百富榜身家縮水18% 鍾睒睒蟬聯首富

【明報專訊】胡潤研究院昨天發布「2022胡潤百富榜」。這是自1999年以來連續第24次發布「百富榜」。上榜企業家財富計算的截止日期為今年9月15日。首富由農夫山泉（9633）董事長兼總經理鍾睒睒蟬聯，他的身家更逆市增加17%至4550億元（人民幣，下同）。在內地及香港股市大跌之下，今年共有1305名個人財富50億元以上的企業家打入「百富榜」，比去年減少160人或11%。

李嘉誠家族升至第4位

上榜企業家總財富比去年下降18%，至24.5萬億元。只有411名企業家財富比去年增長，其中133名為新人，是近10年來最少的一次。1187位企業家財富比去年縮水或保持不變，其中293位今年落榜。

鍾睒睒不單第二度成為首富，更創造了20多年來中國首富財富的最高紀錄。排第二及第三依次仍為字節跳動創辦人張一鳴及寧德時代創辦人曾毓群。張一鳴身家大減950億元或28%，至2450億元。曾毓群財富亦比去年下降900億元，即28%至2300億元。在科網股市值大跌之下，香港首富、長和系大股東李嘉誠家族排名由去年第8位跳升4級至第4位，身家亦升50億元至2200億元。騰訊（0700）主席馬化騰身家大跌1020億元至2150億元，排名降一級至第5。阿里巴巴（9988）創辦人馬雲家族的身家一年亦縮減750億元，跌至1800億元，排名由第5降至第9（見表）。

碧桂園主席楊惠妍身家跌最多

胡潤指出，上榜企業家最集中的前三大城市是北京、深圳和上海，其次是香港和杭州。平均年齡58歲，比去年年長2歲。房地產行業的排名繼續下跌，碧桂園聯席主席楊惠妍財富比去年下降1100億元，是今年財富下降最多的富豪。

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