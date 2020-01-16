經濟

IPO新平台接受登記 月底起測試

【明報專訊】港交所（0388）將於明年6月正式推出新股平台FINI（Fast Interface for New Issuance），昨日起至明年2月17日接受用戶登記，並於本月25日至明年3月31日設置測試，至明年首兩季用戶可設立帳戶以及測試平台功能等。FINI預計明年6月推出，正式推行當日或之後，所有IPO將會在該平台上處理，不設與現行系統兩軌並行安排。

預計明年6月推出

港交所正式推出FINI平台後，IPO將由現時的「T+5」結算周期，縮短至「T+2」（即定價後的兩個營業日）。港交所表示，為了加快IPO流程，在惡劣天氣警告下FINI會繼續運作，「T+2」是港交所為本港新股IPO設定的標準時間表，如海外公司遇上美國公眾假期等需要更長時間完成結算周期，上市申請人可向港交所尋求更長的結算時間表，並在招股書中列出相關情况。如因監管機構查詢等因素要延遲上市，亦要發公告說明。

FINI用戶類別包括保薦人、法律顧問、中介人、香港結算參與者、FINI銀行及股份過戶登記處，申請公司開戶時可選擇多於一個FINI用戶類別。港交所透露，將於正式推行FINI前2至3個月，預先公布選定的FINI推出日期，該日期前IPO招股章程，將繼續使用原有的CCASS eIPO系統認購，推出日期或之後刊發招股書的所有IPO，將強制性使用FINI平台處理上市流程。

據介紹，FINI初期將處理新股發行、定價及確認配發股份、監管審批等程序，推行FINI平台首階段並不包括後續配售或債券發行的程序。

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