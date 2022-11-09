吉利伙雷諾組合資 整合技術優勢

雷諾合作方日產 對技術轉讓有保留

根據框架協議，吉利汽車和吉利控股作為一方，雷諾作為另一方，暫定各自持約50％股權。吉利表示，有關合資公司的具體條款有待磋商及落實，包括股權架構、代價、企業管治及投資者數量。吉利又稱，各方並無訂立最終具約束力的協議。

外電引述消息人士指出，正在重整業務的雷諾冀集中資源發展電動車業務，包括改動與日產汽車的聯盟，促使日產投資旗下新設的電動車分支Ampere，同時洽商出售汽油引擎技術，以上兩項行動均需得與其結盟20年的日產汽車支持。消息人士又表示，日產一直要求雷諾出售部分其持有的43%日產股權，以降低對日產的影響力，令到整個談判情况變得複雜。

另外，比亞迪（1211）昨日正式公布旗下高端汽車品牌定名「仰望」，暫定年底發布。新品牌將採用全新的標識、獨立銷售服務網絡及運營團隊，價格區間預計在80至150萬元人民幣。