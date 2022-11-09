瑞銀料明年內地經濟增速回升至4.5%

未來數月進一步政策寬鬆

此外，瑞銀昨發報告預計中國於明年3月、在兩會完結後，將會大幅放寬防疫措施，加上房地產低迷因素消散，料明年內地經濟增速將回升至4.5%。該行同時指出，因應目前環球經濟減慢、內地出口增長顯著放緩，相信內需將成為中國經濟增長的主要動力。瑞銀稱，隨內地防疫措施放鬆，預期明年第二季起，內地本土消費將見強勁復蘇。瑞銀表示，預期未來數月將有進一步政策寬鬆措施出台，雖然利好房地產銷售，惟明年內房銷售額預計下跌3%至8%，新屋動工量則跌2%至5%；而房地產投資或會持平，現有項目將加快建築步伐。

隨聯儲局繼續收緊貨幣政策，加上內地經濟仍低迷，瑞銀預計於今年底，人民幣兌美元匯率將貶值至7.25，明年首季或進一步貶值至7.5。不過該行認為，聯儲局有意放緩加息步伐，未來甚至掉頭減息，預計內地經濟於明年下半年將出現強勁反彈，推動人民幣兌美元匯率於明年底將回升至7.1，至2024年底將進一步升至6.9。