經濟

港股牛皮整固 波幅僅289點

【明報專訊】港股熱炒內地通關急彈兩日後高位整固，全日高低波幅289點，收市微跌38點或0.23%至16,557點。投資者觀望內地通關跟進部署，大市成交按日縮減29.52%至1047億元，沽空比率則回升至19.75%。

國指昨收市跌33點或0.6%，報5602點；恒生科技指數收報3343點，跌1.56%。北水錄得連續24日淨流入，不過由上周每日吸資逾70億元的高位，昨縮減至約42億元（見圖）。資金流入恒生H股ETF（2828）最多，共吸資12.4億元，盈富基金（2800）亦錄得10.1億元淨買入。滬港股通北向交易合計淨流出37.9億元人民幣，連續第2日走資。

昨日以藍籌科網股回調壓力較大，阿里巴巴（9988）收市跌近4%，是表現最差藍籌股，美團（3690）亦跌2.7%至148.8元（見表）。金融股繼續撐市，友邦（1299）收市報68.7元，升1.5%；港交所（0388）收市升0.8%至261.6元。

多想雲暗盤升最多84％

大行繼續預估內地部署通關有迹可尋，高盛指內地最近數周的原油進口量每日增加逾250萬桶，補充已耗盡的庫存，為最終重新開放做準備，重申中國會在2023年第二季度重新開放的基本預測。

該行早前的報告指出，內地在二十大後或有準備部署放寬防控政策，由於需時數個月退出清零政策，料明年第二季有望通關，如全面通關將可帶動A股上漲20%。

A股連升兩日後亦見回吐，上證指數曾低見3047點，收市跌13點或0.43%，報3064點；深證成指收市跌64點或0.58%；報11,142點，兩市成交縮減至8358億元人民幣。

港股轉趨活躍，新股IPO市場氣氛亦漸見回暖。今日上市的多想雲（6696）暗盤表現強勁，富途暗盤收市價報3.6元，較招股價1.96元高83.7%，耀才及輝立暗盤收市價亦升39.3%及42.9%。多想雲每手2000股，以富途收市價計，每手帳面最多可賺3280元。另心泰醫療（2291）昨首掛牌，收報29.15元，與招股價持平，成交1.12億元。

相關字詞﹕內地通關 盈富基金 科網股 清零政策 北水 阿里巴巴 港交所 港股

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