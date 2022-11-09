經濟

稅貸戰升溫 匯豐年息低見1.65厘 專家指借稅貸做定存可套利 注意每月須還款

【明報專訊】踏入秋季，多家銀行開始推出稅務貸款優惠，在加息環境下仍以低息貸款吸引客戶。匯豐推出稅貸計劃最低實際年利率1.65厘，以貸款額150萬元及還款期12個月計，並包括1200元現金回贈優惠，息率只較去年1.57厘略高，為目前發鈔銀行中提供最低息稅貸。有分析認為，在加息環境下，以稅貸取得低息資金投資是可取的選擇，惟需要以目標為本，了解自身可承受的風險，選取合適的投資策略。

明報記者 鄺海盈

虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）亦加入稅貸戰吸客，計入該行提供的「減息券」折扣後，最低實際年利率1.17厘，以貸款額100萬元及還款期12個月計，暫時為提供最低息稅貸的銀行；如未計入「減息券」優惠，實際年利率為1.56厘（見表）。

虛銀富融最低實際年利率1.17厘

一向以低息吸客的大新銀行，今年提供兩個方案，當中最低實際年利率為1.18厘，亦較去年高出0.1厘，貸款額最多10萬元，最高僅為稅額一倍，申請者需以大新為出糧戶口。另一方案最低年利率為1.86厘，以貸款額200萬元及還款期6個月計，申請者亦需為該行特惠客戶。另東亞推出最低實際年利率1.32厘的稅貸，以貸款額80萬元及還款期12個月計，並包括1000元現金回贈優惠。

大新銀行提供兩稅貸方案

在加息環境下，不少銀行推出的定存息率已上升至4厘或以上。以大行匯豐的定存息計算，1年期最高已達4.1厘，若申請該行稅貸後以該筆資金敍做定存，帳面上即可賺取2.45厘息差。而市面上最高息定存已升至5厘（詳見另文），若以目前最低稅貸實際年利率1.17厘，借低息稅貸敘做定存的息差最多近4厘。

稅貸做定存 息差最多近4厘

中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀表示，申請稅貸人士需留意稅貸產品的實際年利率以作比較，當中可能未包手續費或現金回贈等優惠。另亦需注意還款年期、罰息條款等細節。申請人要先考慮貸款資金的用途，以目標為本，衡量可承受的風險。她建議，如可承受較高風險，則可參考市况，低位購入藍籌股作長線投資，較保守可敘做定存。

張佩儀：或令信貸背景複雜化

張佩儀提醒，以貸款資金投資屬於「先使未來錢」，套息交易表面上沒有風險，惟將貸款投放至定存後，投資者需注意貸款設有每月還款額，需衡量自身手持資金是否足夠，否則可能會遲還被罰息。她並不建議準備申請按揭貸款的市民進行此類套息交易。申請稅貸可能會令欲置業人士日後申請按揭貸款有困難，令信貸背景複雜化。

相關字詞﹕套息交易 加息 匯豐 稅貸

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