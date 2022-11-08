君匯港兩房月租2萬 低市價一成

海嘯時570萬買入 回報4.2厘

香港置業區域營業董事蘇國榮稱，上述單位業主以約2.35萬元放租約一周後獲外區客洽詢，議價後減價3500元或15%，以2萬元租出，新租客為夫婦。業主2008年9月金融海嘯時以約570萬元購入，租金回報約4.2厘。

區內其他屋苑租金則表現平穩，香港置業營業經理周栢達表示，大角嘴奧柏．御峯本月暫錄2宗租務成交，其中2座低層C室，實用面積332方呎，1房間隔，向西望小量海景。周指，業主以1.55萬元放租1個月後吸引區內客洽詢，議價後以1.5萬元租出，實用呎租約45.2元，屬市價水平。業主2020年2月以約605萬元購入，租金回報約2.9厘。

藍灣半島本月錄3宗租賃成交

港島方面，小西灣藍灣半島租賃活躍，本月至今已錄3宗租賃成交。世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，屋苑6座中層G室，實用面積493方呎，2房連多用途房間隔，望內園羅馬泳池景，以每月1.9萬元租出，實用呎租38.4元，租客為區內客。業主去年4月882萬元購入，租金回報約2.6厘。