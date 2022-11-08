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經濟
2022年11月8日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
金融股接力炒 港股拗腰曾漲660點 續憧憬內地通關 高盛料明年次季成事
紫金入股招金刺激 金礦股受追捧
內地10月出口跌0.3% 遠遜預期
女性獨董漸增 獨董協會：部分行業仍難覓
獨董不滿薪酬 感責任太大
龍光遭申請清盤 停牌前升11%
吉利10月銷量升36% 純電動車售2.7萬輛
溫拓思：0+3好開始 待內地通關 渣打CEO憂旅客受累檢測 減來港誘因
內房銷售仍弱未脫險 料當局加碼穩定樓市
期貨風控指引年底諮詢 未建議斬倉
宏利：維持舒適退休生活 須月花21287元
Meta傳裁員數千人 冠科企 彭博：Twitter削逾90%印度員工
英樓價按月挫0.4% 逾一年半最大跌幅
蘋果降iPhone 14產量目標300萬部
張兆聰：港股反彈勢頭反覆 銅股續看好
劉宇亮：世盃將至 看好體育用品股
梁天卓：贏在起跑線的政策
何民傑：負資產浪潮勢重臨
薛偉傑：衛星通訊勢成高檔手機標準配套
技術取勝：匯控41.5元料有承接
劉思明：港股禾雀亂飛 勿亂追貨
周顯：公關最重要「客戶」至上
湯文亮：朔爾茨忍辱負重 具領導人風範
中環蘇豪區舖租一年彈近四成 防疫鬆綁效應 食肆22萬租雲咸街舖
業界料旅遊區舖明年跑贏大市
明翹匯首宗二手售482萬 3年帳賺6%
君匯港兩房月租2萬 低市價一成
澐璟本周公布銷售安排 首批料涉兩房至四房
周顯：公關最重要「客戶」至上
【明報專訊】昨天說起政府搞金融峰會，其實「客戶」並不開心，皆因國際金融巨頭想要的是能令他們賺錢的政策，反而討厭參加這些聚會，寧願同家人度過，或者去游船河好過。
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