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周顯 投資二三事

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周顯：公關最重要「客戶」至上

【明報專訊】昨天說起政府搞金融峰會，其實「客戶」並不開心，皆因國際金融巨頭想要的是能令他們賺錢的政策，反而討厭參加這些聚會，寧願同家人度過，或者去游船河好過。

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