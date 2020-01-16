溫拓思：0+3好開始 待內地通關 渣打CEO憂旅客受累檢測 減來港誘因

明報記者 歐陽偉昉

本港9月底取消入境酒店隔離，但維持入境後檢測要求，溫拓思指出，外地旅客來港後確診，或會令他們有不能按時登機離港的風險，被逼延長在港的時間，會減低對於非必要來港的商務客到港的誘因。他又認為，疫情3年間他和同事未能前往中國內地，維持與客戶的私人連繫和探索機遇，因此內地重啟對香港完全回到國際商業舞台也十分重要。

溫拓思認為目前「0+3」是本港重啟好開始，但中期對重新爭取國際業務重回本港並不足夠。他認為香港是極佳生活和工作地方，在吸引人才沒有問題，但仍須消除其餘防疫限制措施，「如果在外有年邁父母，或有在上學的子女，他會想如何很快地回到他們身邊，就或會考慮留在其他地方」。

港準備就緒 峰會最大信息

不過溫拓思指出，金融峰會讓很多投資者自疫後首度到港，親身發現本港情况遠較印象中理想，認為峰會相當成功，「在峰會得到最大的信息，是香港已準備好出發」。他又表示，香港和內地官員在峰會，皆一致支持香港定位為全球與內地連接的橋樑、鼓勵國際金融業界進入內地，有助增進業界投資的信心。該行在5月公布，將在未來3年對內地業務投資3億美元，而在2024年將內地盈利貢獻增長1倍的目標，亦正按計劃進行。

內地房貸或惡化 謹慎撥備

渣打香港業務今年第三季營業收入按年上升21%至10.2億美元，為歷來最佳季度表現，惟受記帳在香港的內地房地產離岸貸款減值拖累，除稅前基本溢利按年跌3.3%至3.24億美元。溫拓思稱，已經上升的利率，對香港淨利息收入利好未完全反映。不過，內地房地產貸款撥備或仍會惡化，影響盈利，該行會謹慎地作出撥備。

溫拓思又表示， 香港財富管理收入亦受新冠防疫限制，至明年或也未能成為業務助力，不過他認為一旦內地開放來往，將帶來大量財富管理需要，是長遠可以持續的增長動力。另外，該行亦是首批獲得直接接入人民幣跨境支付系統（CIPS）資格進行清算的外資銀行，擁有運作能力爭取投資、企業、財資結算等資金流，該行過去數年為以上業務作出投資，目前才開始發揮回報，帶動本港業務增長。