金融股接力炒 港股拗腰曾漲660點 續憧憬內地通關 高盛料明年次季成事

明報記者 蔡穎霖

主板成交額1485.96億元，雖然較上日減少逾兩成，但維持近1500億元高水平。港股升勢更由上周科網藍籌主導，擴散至不同股份板塊，重磅金融股接力升勢明顯。

內地的通關時間表一直為市場焦點，投行高盛最新報告認為，有迹象表明中央在二十大過後，或有準備部署放寬防控政策，例如部分地方機場及高鐵取消旅客出發前提交核酸檢測要求，也有官媒報道提及，新冠疫情大多數症狀為輕微及短暫，讓外界對內地退出動態清零政策的憧憬升溫。

高盛：倘通關 A股或漲20％

高盛相信，內地政府需要數個月準備退出清零政策，預計有望明年第二季通關，更形容取消防疫限制是「市場最清晰可見、期待最久、最強大的上行催化劑之一」。該行又預計，市場將提前一個月左右消化實際開關消息，積極勢頭將持續兩至三個月，全面通關則有望刺激A股上漲20％。

資金炒作板塊擴散，昨天由重磅金融股接力。中國平安（2318）飈6.2%，港交所（0388）升5.4%；匯控（0005）亦升3.7%，全日收報43元，創1個多月新高。受惠於市場利率上升，匯控上季營收表現理想。高盛另發報告引述匯控管理層日前於會議上表示，看好香港和亞洲淨息差按季可繼續上升，好過早前對淨息差將在香港9月上調最優惠利率後見頂的指引。雖然現時該行將市場利率上升傳導至客戶的能力不錯，惟存款持續由低成本往來及儲蓄戶口（CASA）流向定期存款，預期情况將會持續，需要保持注意。

1個月拆息四連跌 長息續升

港元1個月HIBOR（香港銀行同業拆息）拆息錄得四連跌，昨天跌0.041個點子至3.19155厘。不過長息普遍維持升軌，3個月HIBOR升1.06點子至4.77774厘，6個月HIBOR升4.18點子至5.03452厘；12個月HIBOR升6.11點子至5.41173厘。

葉尚志：進入大漲小回格局

第一上海首席策略師葉尚志指出，港股過去兩周已迎來階段性底部，目前進入大漲小回的格局，自恒指升穿15,800點關口後，對後市抱有正面看法。

他認為，雖然內地部門重申防控形勢依然嚴峻複雜，但跟市場憧憬開關並無衝突；加上美國明言放緩加息步伐，為市場帶來喘息空間，兩個因素支持港股向上，以及對科技股、內需股及消費股等板塊帶來利好作用。