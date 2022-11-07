加息料近尾聲 月供債券基金

【明報專訊】上周一「趁美國加息低吸債券」一文提及美國息率很大機會應今年見頂，明年保持相若水平，亦即是說，有意投資債券的人士，可考慮最早在今年11月美國中期選舉後、當政治大局塵埃落定，便可分批入市。當然11月入市，仍有一定的風險，但筆者相信，目前加息已至末段，聯邦基金目標利率已調升至足以讓聯儲局有較大靈活度調節經濟走勢。加上，債券孳息率亦已反映市場正逐步消化美國聯邦基金目標利率可能在今年年底前，升至4.5厘的消息，可考慮趁此空隙捕捉市場機會。
撰文：胡斑
審慎的投資者可考慮短存續期（duration） 的債券，可降低任何國際政局變化，或引致息口進一步上升的潛在風險。存續期並非指債券的到期時間，或者尚有多少還息期，而是通過計算評估債券的本金和利息所有收益的回款時間，藉此評估債券對利率變化的敏感度。
美中期選舉後吸債券
簡單來說，存續期愈長，當利率向上，債券價格跌幅會較大。舉例來說，當利率上升1厘，若該債券的存款期為5年，即其債券價格會跌約5%。因此在加息周期間，短存續期的債券會受到市場追捧，相反在減息期間，長存款期的債券，就會深得投資者喜愛。
這麼要通過複雜的計算才可找出短存續期的債券？ 一般投資者可透過以下簡單法則，粗略估計債券的存款期，就是債券尚餘到期日（time to maturity）和票面息率（coupon rate），這兩項因素對存續期影響最大。
尚餘到期日長，存續期亦相應長，承受更大的加息風險，假設兩種債券的成本一樣，同樣帶來5厘的孳息率，但尚餘到期日不同，較短到期的債券較具優勢，因為可在較短時間取回本金及息率，所面臨的風險就較少。
同樣道理，票面息率越高，存續期亦會較短。若兩種本金相同的債券，享有同樣的尚餘到期日，享有較高票面息率的債券，因為領取的利息較高，回本的時間會較短，所以對利率變動的敏感度也會較低。
債券長期防禦性高
1976至1981年的經濟及通脹格局與今天頗為相近，當時美國通脹及息率均逾10 %，比現時情况更惡劣，當時可說是債市的寒冬期，債價相當波動，甚至顯著下滑，但票息收入幫助抵消了息率上升的負面影響，此段時間債券總回報近乎持平。另外，債價在1986至2008年間橫行20多年，但總回報未有受此影響，持續穩步上揚，這亦是有賴票息收入所作的貢獻。由此可見，債券投資的防禦性相當高，幾乎不受到息率急升的影響。
息率去向頗為明朗，並非投資債券最大的隱憂，反而俄烏戰爭及中美關係仍有得多變動可能，筆者認為在政局不穩下，投資美國國庫債券相對於其他國家的國債或公司債券穩健，即使全球經濟因種種原因不幸步入衰退，美國國庫債券可發揮卓越的避險的功效。
另外，亦可考慮買入由專業人士管理的債券基金，因為很多債券基金早在2021年已增持了短存續期的債券以應對加息風險，而基金好處是除了一筆過投資，亦可以月供方式買入，在價值下跌時買入更多單位，在升市時買入較少單位，透過平均成本法亦有效減低市場短期風險，捕捉資產價格長線上升的機會。
適度買入非美元債券
香港投資者還有一個優勢，就是港元與美元掛鈎，今次美國加息周期間，美元盡收天下顯強勢，英鎊、歐元及日圓等主要貨幣兌美元跌幅顯著，分別曾創37、20及32年新低，而資源出口國如加拿大及澳洲等，匯率相對抗跌力較強。港元在聯匯拉動下，與其他貨幣相比，亦較強勢，投資者可考慮在美國加息周期見頂，如今年年底或明年第一季，適度買入非美元的國家發行的債券，既享票息收入及債價潛在升值空間，亦賺取匯價的升幅。不過在買入時，不要單純看匯價，亦要研究有關國家及地區的經濟走勢。
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