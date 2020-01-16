經濟

香港地產

SILVERSANDS首宗租賃 2房租1.75萬

【明報專訊】年底前再有新盤入伙，除了將軍澳日出康城LP10，以及同區海茵莊園為季內較大型入伙盤外，據悉，信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS小業主近期亦開始接獲發展商通知收樓，而屋苑近日首錄租務成交。市場消息稱，SILVERSANDS 5B座中層D室，實用面積約458方呎，2房間隔以月租1.75萬元租出，實用呎價約38.2元。業主去年954萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

昇悅居3房月租2.5萬 低市價兩成

有租客趁租金回軟，願意一次過支付一年租金。香港置業分行首席聯席董事謝啟源表示，西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，位於3座低層B室，實用面積714方呎，3房1套間隔，望內園景，以月租2.6萬元放租，由於區內租客預繳一年租金，故雙方經議價後減價1000元，以月租2.5萬元租出，實用呎租約35元，低市價20%，而租客預付1年租金涉約30萬元。業主2015年1月以約950萬元購入，租金回報約3.2厘。

譽88 2房月租1.5萬 回報3.8厘

另中原地產副分區營業經理蘇哲熙表示，元朗譽88第1座中高層E室單位，實用面積510方呎，屬2房間隔，以月租1.5萬元租出，實用呎租29.4元。租客為同區客，業主於2013年以476萬元一手買入單位，持貨約9年，租金回報約3.8厘。

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