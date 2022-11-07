加息後首周末 十大屋苑4成交4個半月新低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場未有好消息，加上按揭息口進一步上升，令樓市籠罩觀望氣氛，市民普遍擔心樓價持續下滑，不敢貿然入市，買賣雙方觀望氣氛濃厚，料二手交投短期內偏靜。

中原指僅新都城嘉湖錄成交

不過，美聯分行統計則指，十大屋苑過去周末兩日共錄約6宗成交，按周下跌約14.3%，並連續兩個周末維持在個位數水平，見4個周末新低。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，近期新盤採低價銷售策略，亦搶佔二手市場不少購買力；由於二手市場缺乏利好消息刺激，相信短期內買家仍會聚焦新盤，故有意放盤業主亦有需要進一步調整叫價。

中原分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城周末錄3宗成交，較上周多1宗，其中2期6座低層E室，實用面積538方呎，3房1套房間隔，望內園景，以668萬元易手，實呎12,416元。原業主2012年9月以472萬元購入，帳面獲利196萬元或42%。

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊周末僅錄1宗成交，位於景湖居12座低層F室，實用面積442方呎，2房間隔，成交價450萬元，實呎10,181元。原業主2009年9月118萬元買入，持貨約13年，帳面獲利332萬元或2.8倍。