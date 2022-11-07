馬泰陽：負資產重現 買樓勿借盡

回顧9月時香港跟隨美國加息，加上一手新盤開價貼市，部分二手業主將擴闊議價空間吸客，市場陸續出現減價成交。加市場預期的減辣措施落空，對樓市方面的着墨，主要是加快建設北部都會區、加快基建發展、降低強拍門檻，長遠有利樓市發展，但未能解決現時「水深火熱」的局面。

本港樓市下跌已成定局，美國聯儲局宣布再加息0.75厘，聯邦基金目標利率提高至3.75厘至4厘，是今年第六次加息，累加3.75厘，有本港大型銀行亦同時上調最優惠利率（P）0.25厘，P按實際息率將升至2.875厘。年底聯儲局將再次議息，倘若本港再跟隨美國加息，將會成為樓市進一步回調誘因。現時樓價按年跌近一成，二手市場弱勢難扭轉，部分採高成數按揭計劃的業主，在樓價回調的情况下，或跌入負資產界線。

雖然現時政府為有意置業人士提供高成數按揭及降低測力測試，但建議置業人士在申請貸款時切勿「借盡」，現時本港的加息周期啟動，有意入市的市民除了考慮自身的經濟能力外，還需要密切注意按揭息率走勢對供款開支的影響，在入市前做足各項的風險評估，並預留足夠的現金作緩衝，盡量將斷供風險降低。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]