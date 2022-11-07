經濟
徐家健 象牙塔看財技

投資策略

徐家健：港發展虛擬資產要急起直追

【明報專訊】研究發現，香港曾經是亞太經濟合作組織當中最方便虛擬資產發展的地方。

「相同業務、相同風險、相同規則 」，是政府發展虛擬資產的原則。上星期財經事務及庫務局發表《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，表明政府對虛擬資產發展的政策立場和方針，除了宣布證監會將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢，還提出非同質化代幣（NFT）發行、綠色債券代幣化，以及數碼港元三大試驗計劃。態度積極，一改以往只滿口保護投資者的取態。

多得一國兩制，曾幾何時香港是亞太經濟合作組織當中最方便虛擬資產發展的地方。根據一篇名為《Toward a Crypto-friendly Index for the APEC Region》的學術文章：

Based on data and information available as at October 2018, the index results reveal considerable diversity exists amongst APEC countries in terms of their degree of crypto- friendliness. Jurisdictions such as Hong Kong, Singapore, Australia, the United States and Canada are seen as relatively crypto-friendly locations, whereas jurisdictions such as China, Vietnam and Peru have the greatest scope for pro-blockchain policy improvement.

原來四年前的數據顯示香港市場曾擁抱虛擬資產發展。以發行ICO、虛擬資產交易、有關虛擬資產的稅制、有關區塊鏈的政策四大範疇去衡量，香港的規管相比其他亞太經濟合作組織的地方都要來得寬鬆。然而，過去幾年市場感到的政策風險不斷增加，導致虛擬資產發展先機給新加坡等地搶過去。不進則退，今天還值得慶幸的是財金官員終於感到我們在這方面的落後。要急起直追，政府要緊記規管和政策不穩定從來是發展金融科技的最大障礙。

美國克林信大學經濟系副教授

http://facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐家健 象牙塔看財技]

上 / 下一篇新聞

祈耀年：港重返國際舞台 地位不變 稱星港非零和遊戲可共存
祈耀年：港重返國際舞台 地位不變 稱星港非零和遊戲可共存
待通脹回落 利率料維持兩三厘水平
待通脹回落 利率料維持兩三厘水平
GOGOX推機械人攻「最後一哩路」
GOGOX推機械人攻「最後一哩路」
紫金斥44億購招金H股20%股權 成第二大股東
紫金斥44億購招金H股20%股權 成第二大股東
恒大和生圍地50億元售 料蝕60億
恒大和生圍地50億元售 料蝕60億
荷蘭支付平台進駐太古酒店 冀改善效率
荷蘭支付平台進駐太古酒店 冀改善效率
港交所史美倫：港做超級聯繫人迎4機遇
港交所史美倫：港做超級聯繫人迎4機遇
聯泰集團陳亨利：善用科研助港再工業化
聯泰集團陳亨利：善用科研助港再工業化
往績回顧：建滔張國榮 1年前估中樓價跌
往績回顧：建滔張國榮 1年前估中樓價跌
太盟單偉健：美料續加息 不急於撈底
太盟單偉健：美料續加息 不急於撈底
交運燃氣具防守性 派息率33% 成本增加 毛利率呈下跌趨勢
交運燃氣具防守性 派息率33% 成本增加 毛利率呈下跌趨勢
港散戶准買虛擬資產 業界料須3個月準備
港散戶准買虛擬資產 業界料須3個月準備
錢方：CDI填補中小企貸款空白位置
錢方：CDI填補中小企貸款空白位置
Cogo助客戶計算碳足迹 提供減排方案
Cogo助客戶計算碳足迹 提供減排方案
陳家豪：迎接新金融產品 監管分工須配合——香港金融科技周數字化趨勢下的投資策略講座後記
陳家豪：迎接新金融產品 監管分工須配合——香港金融科技周數字化趨勢下的投資策略講座後記
動物權益日趨高漲 港商研發純植物皮革
動物權益日趨高漲 港商研發純植物皮革
性價比壓倒塑膠植物合成物
性價比壓倒塑膠植物合成物
陳智鑾：近強拍門檻 可耐心等候收購
陳智鑾：近強拍門檻 可耐心等候收購
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：伙拍國企 騰訊Call 27456
劉思明：伙拍國企 騰訊Call 27456
張兆聰：A股望回升 內險股揀太保
張兆聰：A股望回升 內險股揀太保
張兆聰：美股不急跌 買Covered call ETF
張兆聰：美股不急跌 買Covered call ETF
伍禮賢：科創板做好 吼南方東英ETF
伍禮賢：科創板做好 吼南方東英ETF
潘啓才：撈底買中概股要有「必死」決心
潘啓才：撈底買中概股要有「必死」決心
謝偉銓：增青年宿舍供應勿淪空談
謝偉銓：增青年宿舍供應勿淪空談
定存加息戰 10萬元享逾4厘
定存加息戰 10萬元享逾4厘
沈永年：送子女到大灣區升學好處多
沈永年：送子女到大灣區升學好處多
陸振輝：反璞歸真 才不會煩惱自擾
陸振輝：反璞歸真 才不會煩惱自擾
林嘉文：加息之路仍漫長 有力撐美元
林嘉文：加息之路仍漫長 有力撐美元
溫傑：中電信升級轉型 積極推新服務
溫傑：中電信升級轉型 積極推新服務
陳曉蓉：加息周期未完 吼高質素資產
陳曉蓉：加息周期未完 吼高質素資產
陸振球：港加電費遠少於歐洲有因
陸振球：港加電費遠少於歐洲有因
陸振球：加快加息 長痛不如短痛
陸振球：加快加息 長痛不如短痛
林少陽：匯價低水 歐洲資產料再獲垂青
林少陽：匯價低水 歐洲資產料再獲垂青
技術取勝：港交所剛升穿20天線
技術取勝：港交所剛升穿20天線
李聲揚：壞消息多 才是買股好時機
李聲揚：壞消息多 才是買股好時機
蔡金強：愛護手中子彈 忌衝動入市
蔡金強：愛護手中子彈 忌衝動入市
艾雲豪：「冇掩雞籠」何以罩得住十億人？
艾雲豪：「冇掩雞籠」何以罩得住十億人？
李順威：儲局不敢提早停加息免出錯
李順威：儲局不敢提早停加息免出錯
劉思明：資金低配港股 人幣倘轉勢利好
劉思明：資金低配港股 人幣倘轉勢利好
何啟聰：資金趁反彈做淡 比亞迪熊51103
何啟聰：資金趁反彈做淡 比亞迪熊51103
瑞銀亞洲：季績惹憧憬 阿里購25799
瑞銀亞洲：季績惹憧憬 阿里購25799
摩根大通亞洲：北水買貨 騰訊購26220
摩根大通亞洲：北水買貨 騰訊購26220
周顯：參加畀面派對 只為繼續在港賺錢
周顯：參加畀面派對 只為繼續在港賺錢
王弼：高息料維持兩年 美股恐續尋底
王弼：高息料維持兩年 美股恐續尋底
曾淵滄：判斷挾淡還是轉勢有方法
曾淵滄：判斷挾淡還是轉勢有方法
湯文亮：高額回贈足抵消樓價下跌
湯文亮：高額回贈足抵消樓價下跌
陳永傑：「前置式」加息 明年或結束
陳永傑：「前置式」加息 明年或結束
廖偉強：樓巿待「藥引」重燃生機
廖偉強：樓巿待「藥引」重燃生機
布少明：有大型屋苑樓價跌逾兩成
布少明：有大型屋苑樓價跌逾兩成
馬泰陽：負資產重現 買樓勿借盡
馬泰陽：負資產重現 買樓勿借盡
內地專才購領峰4房 料退辣稅257萬 呎價失守萬元大關 見屋苑5年新低
內地專才購領峰4房 料退辣稅257萬 呎價失守萬元大關 見屋苑5年新低
話你知：符合「高才通」買樓可先付後退稅
話你知：符合「高才通」買樓可先付後退稅
連方I迎匯周末兩日共收約310票
連方I迎匯周末兩日共收約310票
加息後首周末 十大屋苑4成交4個半月新低
加息後首周末 十大屋苑4成交4個半月新低
今年落成新盤 借「財仔」買家佔7%
今年落成新盤 借「財仔」買家佔7%
SILVERSANDS首宗租賃 2房租1.75萬
SILVERSANDS首宗租賃 2房租1.75萬
勝利道芳菲屆現樓 旺中帶靜
勝利道芳菲屆現樓 旺中帶靜
黃埔花園均呎近1.4萬
黃埔花園均呎近1.4萬
加息料近尾聲 月供債券基金
加息料近尾聲 月供債券基金