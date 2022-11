徐家健：港發展虛擬資產要急起直追

「相同業務、相同風險、相同規則 」,是政府發展虛擬資產的原則。上星期財經事務及庫務局發表《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》,表明政府對虛擬資產發展的政策立場和方針,除了宣布證監會將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢,還提出非同質化代幣(NFT)發行、綠色債券代幣化,以及數碼港元三大試驗計劃。態度積極,一改以往只滿口保護投資者的取態。

多得一國兩制,曾幾何時香港是亞太經濟合作組織當中最方便虛擬資產發展的地方。根據一篇名為《Toward a Crypto-friendly Index for the APEC Region》的學術文章:

Based on data and information available as at October 2018, the index results reveal considerable diversity exists amongst APEC countries in terms of their degree of crypto- friendliness. Jurisdictions such as Hong Kong, Singapore, Australia, the United States and Canada are seen as relatively crypto-friendly locations, whereas jurisdictions such as China, Vietnam and Peru have the greatest scope for pro-blockchain policy improvement.

原來四年前的數據顯示香港市場曾擁抱虛擬資產發展。以發行ICO、虛擬資產交易、有關虛擬資產的稅制、有關區塊鏈的政策四大範疇去衡量,香港的規管相比其他亞太經濟合作組織的地方都要來得寬鬆。然而,過去幾年市場感到的政策風險不斷增加,導致虛擬資產發展先機給新加坡等地搶過去。不進則退,今天還值得慶幸的是財金官員終於感到我們在這方面的落後。要急起直追,政府要緊記規管和政策不穩定從來是發展金融科技的最大障礙。

美國克林信大學經濟系副教授

http://facebook.com/economics3.0

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[徐家健 象牙塔看財技]