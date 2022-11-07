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2022年11月7日星期一
林少陽 細味投資
投資策略
祈耀年：港重返國際舞台 地位不變 稱星港非零和遊戲可共存
待通脹回落 利率料維持兩三厘水平
GOGOX推機械人攻「最後一哩路」
紫金斥44億購招金H股20%股權 成第二大股東
恒大和生圍地50億元售 料蝕60億
荷蘭支付平台進駐太古酒店 冀改善效率
港交所史美倫：港做超級聯繫人迎4機遇
聯泰集團陳亨利：善用科研助港再工業化
往績回顧：建滔張國榮 1年前估中樓價跌
太盟單偉健：美料續加息 不急於撈底
交運燃氣具防守性 派息率33% 成本增加 毛利率呈下跌趨勢
港散戶准買虛擬資產 業界料須3個月準備
錢方：CDI填補中小企貸款空白位置
Cogo助客戶計算碳足迹 提供減排方案
陳家豪：迎接新金融產品 監管分工須配合——香港金融科技周數字化趨勢下的投資策略講座後記
動物權益日趨高漲 港商研發純植物皮革
性價比壓倒塑膠植物合成物
陳智鑾：近強拍門檻 可耐心等候收購
環球經濟數據
劉思明：伙拍國企 騰訊Call 27456
張兆聰：A股望回升 內險股揀太保
張兆聰：美股不急跌 買Covered call ETF
伍禮賢：科創板做好 吼南方東英ETF
潘啓才：撈底買中概股要有「必死」決心
謝偉銓：增青年宿舍供應勿淪空談
定存加息戰 10萬元享逾4厘
沈永年：送子女到大灣區升學好處多
陸振輝：反璞歸真 才不會煩惱自擾
林嘉文：加息之路仍漫長 有力撐美元
溫傑：中電信升級轉型 積極推新服務
陳曉蓉：加息周期未完 吼高質素資產
陸振球：港加電費遠少於歐洲有因
陸振球：加快加息 長痛不如短痛
林少陽：匯價低水 歐洲資產料再獲垂青
技術取勝：港交所剛升穿20天線
李聲揚：壞消息多 才是買股好時機
蔡金強：愛護手中子彈 忌衝動入市
徐家健：港發展虛擬資產要急起直追
艾雲豪：「冇掩雞籠」何以罩得住十億人？
李順威：儲局不敢提早停加息免出錯
劉思明：資金低配港股 人幣倘轉勢利好
何啟聰：資金趁反彈做淡 比亞迪熊51103
瑞銀亞洲：季績惹憧憬 阿里購25799
摩根大通亞洲：北水買貨 騰訊購26220
周顯：參加畀面派對 只為繼續在港賺錢
王弼：高息料維持兩年 美股恐續尋底
曾淵滄：判斷挾淡還是轉勢有方法
湯文亮：高額回贈足抵消樓價下跌
陳永傑：「前置式」加息 明年或結束
廖偉強：樓巿待「藥引」重燃生機
布少明：有大型屋苑樓價跌逾兩成
馬泰陽：負資產重現 買樓勿借盡
內地專才購領峰4房 料退辣稅257萬 呎價失守萬元大關 見屋苑5年新低
話你知：符合「高才通」買樓可先付後退稅
連方I迎匯周末兩日共收約310票
加息後首周末 十大屋苑4成交4個半月新低
今年落成新盤 借「財仔」買家佔7%
SILVERSANDS首宗租賃 2房租1.75萬
勝利道芳菲屆現樓 旺中帶靜
黃埔花園均呎近1.4萬
加息料近尾聲 月供債券基金
林少陽：匯價低水 歐洲資產料再獲垂青
【明報專訊】港股在極度超賣之下，終於在預期國內有望適度放寬疫情防控而急彈，當中恒指及國指上周彈幅接近之前一周跌幅，科指更已升凸跌幅有餘。
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