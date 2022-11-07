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定存加息戰 10萬元享逾4厘

【明報專訊】環球股市持續一浪低於一浪，要在投資市場獲取可觀回報，似乎要獨具慧眼。如果是一般普羅大眾，又無暇留意市場走勢，在現時市况下，似乎只有定期存款會較為合適。市面上有多家銀行推出超高息定存利率優惠，但實際上要求定存金額高達過百萬，那麼10萬元的高息選擇又有哪些呢？

明報記者 龍彩霞

比較市面上的多家銀行，以10萬元為例，發現花旗銀行的定存利率最高，花旗私人客戶業務、Citigold戶口新客戶，以5萬港元或以上開立港元3個月定存，或以1萬美元或以上開立3個月美元定存，並持有指定產品結存，特惠年利率均可達4.5厘。即定存10萬港元可享1125元利息，優惠期至11月5日。

小額港元3個月定存 花旗高見4.5厘

其他銀行方面，中銀香港個人銀行客戶，經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」開立「新資金特優定期存款」，3個月可享3.6厘，6個月享3.8厘及12個月享4厘。渣打銀行由即日起至2022年11月30日，透過SC Mobile或網上理財，以新資金開立定期存款，6個月享3.6厘，12個月享4厘。交銀香港如通過電子渠道進行定期存款，個人客戶存入5萬元以上已可享6個月3.95厘及12個4.2厘優惠利率。由此可見，其他銀行的三個月至12個月定存利率，介乎3.6厘至4.5厘。

至於市面上許多銀行標榜超高息定存利率，但實際要求較高的存款金額，富邦銀行以全新資金開立指定定期存款，3個月存款期可享4.6厘特惠年利率，要求起存金額為100萬元起。華僑永亨門檻則相對較低，20萬元定存6個月已可享4.5厘及12個月可享5厘。如果資金充足，似乎華僑永亨銀行是一個不錯的選擇。

華僑永亨一年定存享5厘 20萬入場

至於虛擬銀行方面，大部份起存金額要求較低，尤其是富融銀行定存金額由1元至5萬元以下，可享3個月3.5厘、6個月3.8厘及12個月4厘。另外，如定存金額介乎50萬元或以上，可享3個月3.58厘、6個月3.88厘及12個月4.08厘。

其次定存息口較高的是天星銀行，定存金額由1000元至500萬元以下，享3個月3.1厘、6個月3.4厘及12個月3.5厘。Livi也屬不錯之選，定存金額達20萬港元或以上，存款期達4個月可享3.5厘、12個月也有4厘，而平安壹賬通銀行及眾安的息口則相對較低，其中在眾安承造定期，12個月只有3.31厘，但開戶金額最低只需1元。

近日不少外幣的定存利率高企，如澳元、紐元、英鎊、加元、人民幣定存7天的息口可高達10厘以上，如果手頭上銀彈充裕，可以短期內賺取「快錢」。環球市况動盪，即使短短數天，貨幣亦可能突然插水，以致投資者賺息蝕價，因此在作定存前，宜了解環球經濟走勢。

華僑永亨銀行經濟師姜靜發表研究報告表示，剖析不同方向的前景走勢。由於新首相上任為市場帶來新氣象，有助英鎊擺脫頹勢，然而目前英國的經濟前景不容樂觀。早前PMI 數據顯示，英國經濟活動以近兩年來最快的速度收縮，表明在能源和借貸成本高昂之際，經濟已陷入衰退危機。預料英鎊短期將維持雙向波動，留意1.13至1.17區間。

加元方面，儘管加拿大央行亦有加息，但近期油價反彈的背景下，美元兌加元暫見於1.35至1.37區間內波動。油市方面，由於美國第三季實現自今年以來首次的增幅，貿易逆差顯著縮小，加上最新 EIA 油庫數據顯示，汽油庫存降幅遠超預期，達147.8萬桶，反映需求前景仍然緊湊，提振美油價格日內升逾 1%，利好加元。短期內，由於美聯儲上周四如市場期望加息0.75厘，料美元的跌勢或有所放緩。

澳元方面，市場隔夜風險情緒偏弱，美國股市面臨回調壓力之際，澳元兌美元暫見於0.6500關口遇見阻力。由於市場將轉移焦點至美聯儲未來加息速度，預計匯價傾向於區間範圍內交易。紐元方面，儘管大市表現波動，但商品貨幣中，紐元以按周表現計算依然領跑加元和澳元。市場預計，紐西蘭央行11月仍有機會大幅加息75個基點。短期內，需關注市場風險情緒的變化，不排除匯價重新落入區間內交易的可能性。

人民幣有下調壓力 定存要小心

離岸人民幣方面，人民幣先升後貶。最近，中國人民銀行和外匯局宣布，將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，由1上調至1.25，將有助引導跨境資金雙向流動。不過，隨後美元恢復升勢，加上基本面因素包括中美利差依然較大、市場對中國維持動態清零擔憂的情緒高漲，以及國內房地產市場承壓和美國對華晶片出口禁令，皆增添了人民幣下行壓力。

總括而言，如果要作短期的外幣定存以獲取高利息，建議考慮英鎊、加元、澳元及紐元，避開較為波動的人民幣。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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