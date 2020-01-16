經濟

陳家豪：迎接新金融產品 監管分工須配合——香港金融科技周數字化趨勢下的投資策略講座後記

【明報專訊】註冊財務策劃師協會及雲端與流動運算專業人士協會每年在香港金融科技周舉行期間，都會舉辦周年研討會，以於金融及科技兩個專業範疇邀請業界翹楚互相交流。名為「數字化趨勢下的投資策略」的講座共吸引了線上及線下超過120位業界人士參與。正當香港正面對人才、企業、資金及股票市場疲弱的種種負面因素下，今年金融科技周高調宣布將會擁抱虛擬資產並致力建設香港成未來全球虛擬資產交易中心，而今年的研討會正適逢金融科技周舉行前一周召開。

摸着石頭過河 參與元宇宙虛擬資產交易

首輪專題討論「擁抱Web 3.0年代下的投資策略和風投趨勢」由註冊財務策劃師協會會長黃敏碩主持，分享專家包括意博金融（VSFG）投資總監陳裕楷、STEPN顧問鄧志遠、Asymmetry Capital 創辦人黃一哲及Gusto Collective市場總監郁加欣。幾位專家特別關心的議題當然是政府橫空推出支持數字資產交易「救市」的宣言。 古往今來，受人尊重之智者皆有「聞過則喜」的高風亮節，「知過不諱」的坦蕩胸襟及「改過不憚」的知恥後勇。 一旦虛擬資產交易變成主流化，專家建議投資元宇宙及Web 3領域必須注重項目的核心能力及基礎建設應用而不是發行的虛擬貨幣本身的價值。另外大家也注意到政府愈來愈支持本土企業。雖然過去推出的政策並不理想，業界對香港能否再次成為區內以人才、融資及法規取勝的虛擬資產交易中心仍具信心。元宇宙發展仍然在起動階段，幾位專家也同意，需以摸着石頭過河的態度參與其中，否則等到完全成熟的時候才追落後就來得太遲。

港須敏銳市場觸覺 應對急速變化

壓軸的專題討論主題是由筆者主持的「央行數字貨幣會加速數字化轉型」。分享的專家包括香港數字金融協會聯席會長劉業民，華泰金融控股（香港）網絡金融，零售及私人財富管理合規主管兼香港金融科技協會董事會成員李嘉明，香港互聯網金融協會會長兼Banking Circle大中華區總經理李國樑，以及Gilt Chambers大律師兼前私隱專員黃繼兒。

討論帶出幾個非常值得大家繼續探討的議題。其一是香港需要繼續發揮其國際金融中心地位就必須積極發展mCBDC的跨境支付系統的落地工作來增加核心競爭力。其二是香港必須整合多方資源打造數字基礎建設、相關人才培育，以及一系列如個人資料保護及合規的相關落地工作。否則上有新政策，下卻苦無對策。其三提及央行數字貨幣對香港的機遇和挑戰，談及政府和業界之間一直缺乏有效的互動渠道。監管機構的分工是按傳統金融產品類別劃分，但新金融產品每每跨越傳統分類而導致監管滯後的問題比其他的金融中心來得嚴重。

香港能否憑着eCNY及eHKD的推出依賴數字化轉型彎道超車，中文修養頗高的李嘉明以蘇軾的「人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥」勉勵大家要用敏銳的眼光注意金融科技的相關行業信息及各地政府的政策舉動來做全場的終結。

陳家豪 香港數字金融協會聯席會長

（財經評論）

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