Cogo助客戶計算碳足迹 提供減排方案

冀碳足迹報告助企業融資

Cogo亞洲業務發展經理吳家傑表示，公司將有關技術植入銀行應用程式中，在客戶同意下，追蹤其碳排放用量，並為銀行推銷合適的綠色金融產品。他指出，為客戶提供量身定做減碳排放方案，有利於企業申請綠色貸款。他舉例，Cogo會在其日常交易數據中識別出碳排放較大的項目，如客戶使用氣油車，會建議改用電動車，並列出可節省的金錢及減少的碳足迹數量。吳家傑稱，Cogo鼓勵企業進行的減碳行動能增加銀行批出綠貸的機會，希望下一步產生的碳足迹報告可為企業進行融資的基礎，亦相信日後銀行或金融機構會接納有關報告作為企業取得融資的證明。

此外，Cogo亦伙拍會計數據服務商Xero，在Xero提供的中小企數據基礎下，為他們檢視碳足迹及提供減碳方案。Cogo行政總裁Julie Lindenberg表示，計算碳排放以及執行ESG的過程繁複、耗時而且花費，一般中小企缺乏資源和足夠知識，因此公司以服務中小企為主。

現時Cogo與全球七大國際銀行合作，包括英國國民西敏寺銀行（NatWest）、荷蘭ING集團等，為逾100萬客戶追跡其碳足迹。Cogo亦與新加坡華僑銀行（OCBC）以先導形式為客戶提供碳足迹計算機，料成功後會擴大使用基礎，公司正與本港銀行洽談合作中，當中包括數間大型銀行。