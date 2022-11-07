經濟
封面故事

聯泰集團陳亨利：善用科研助港再工業化

【明報專訊】聯泰集團副主席及首席執行官陳亨利指出，本港在全球紡織市場中，於產品研發及品牌管理上具備競爭優勢，因此建議業界善用本港大學的科研成果，在大灣區的內地城市做大規模商業化生產，並且幫助內地以及全球品牌拓展亞洲消費市場，由此在成衣生產領域實現再工業化。

香港工業總會（工總）2022 年度「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」頒獎典禮於上周四舉行，當中，92歲的聯泰集團創始人兼主席陳守仁是「傑出工業家獎」兩名得獎者之一，由於他年事已高，分享得獎感受及接受傳媒訪問均由兒子、聯泰集團副主席及首席執行官陳亨利作為代表。

聯泰集團現為世界首屈一指的成衣生產商，為多家著名國際服裝及時尚包袋品牌，提供製造及供應鏈服務，據陳亨利表示，目前集團在內地及東南亞多個國家均有生產基地，內地工廠往往負責快速交貨、高增值的訂單；而在東南亞多國設廠，例如在菲律賓便已設廠多年，原因之一是希望快速交貨，以滿足當地消費者的需求。

籲往大灣區大規模生產

本港近年致力推動「再工業化」，被問及根據聯泰集團的發展經驗，就此對政府有何建議，陳亨利首先指出，其實成衣生產亦是高科技行業，生產商須不斷研發及採用新的材料，例如以前冬天要穿著厚衣才能保暖，現時穿著很薄的衫已可保暖，這些都是高科技的產品，而本港在科研領域向來具備優勢，例如理工大學時裝及紡織學院在成衣生產的科研便享譽全球，每年獲獎眾多，未來可以在大灣區的內地城市就此做大規模商業化生產，「如何將本港科研成果落地，除了需要我們工業家努力，新一屆政府對此也很重視，設立了工業專員，由他來協調不同部門來幫助我們工業界」。

伙內地品牌向外闖

陳亨利希望，在幾個月後，本港與內地在恢復正常通關方面將迎來好消息，屆時本港與其他大灣區城市在人流、物流、資金流及資訊流方面可以聯繫得更好，有利本港實現「再工業化」。

至於本港「再工業化」的另一方向，陳亨利認為，是發展品牌，而在服裝行業，品牌的增值是最大的，「本港不止要發展本土服裝品牌，也要引吸引內地品牌以本港作為中心去發展東南亞及國際市場，亦要爭取全世界的品牌利用本港此平台作產品研發」。

陳亨利舉例，聯泰集團近兩、三年便與內地最大運動服裝品牌安踏（2020）合作「併船出海」，組成各佔50%權益的聯營公司，進軍菲律賓、越南及馬來西亞三個東南亞國家的消費市場，至今表現亦十分理想，「內地企業有很好的品牌、產品性價比亦很高、有競爭力，到東南亞發展很適合，這也反映國家綜合國力的上升；而我們早於三四十年前已在東南亞設廠，在多個國家曾僱用數萬名員工，與當地政府官員熟絡，所以近年與安踏併船出海、強強聯手，便由我們負責選址開店、銷售渠道及品牌推廣，過程中亦採用很多大數據科技，並且會進行研發，為當地客戶度身訂做產品，特別是東南亞天氣較熱、夏天的時間較長，需要有特定產品更好地適應市場」。

亞洲中產崛起 消費潛力大

除了現已進軍的菲律賓、越南及馬來西亞市場外，陳亨利透露，聯泰集團與安踏未來會繼續合作發展其他東盟國家的市場，「我們打算在東盟10國均建立零售網絡，只不過暫時選了三個國家開始而已」。

陳亨利總結，期待與其他內地品牌也一起併船出海、進軍東盟10國消費市場，也考慮與東南亞品牌合作、拓展內地市場，屆時同樣也會以本港作為研發產品及品牌管理的基地，「亞洲人口向來眾多，中產階級亦開始增加，這樣龐大的消費市場，是我們香港廠家應該去發展的地方，我們相信未來的世紀是亞洲的世紀，問題是我們如何將亞洲企業所擁有的不同資源聯繫起來而已」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕建滔集團(0148)主席張國榮 安踏（2020） 品牌管理 產品研發 再工業化 聯泰集團創始人兼主席陳守仁 傑出工業家獎 聯泰集團副主席及首席執行官陳亨利

上 / 下一篇新聞

祈耀年：港重返國際舞台 地位不變 稱星港非零和遊戲可共存
祈耀年：港重返國際舞台 地位不變 稱星港非零和遊戲可共存
待通脹回落 利率料維持兩三厘水平
待通脹回落 利率料維持兩三厘水平
GOGOX推機械人攻「最後一哩路」
GOGOX推機械人攻「最後一哩路」
紫金斥44億購招金H股20%股權 成第二大股東
紫金斥44億購招金H股20%股權 成第二大股東
恒大和生圍地50億元售 料蝕60億
恒大和生圍地50億元售 料蝕60億
荷蘭支付平台進駐太古酒店 冀改善效率
荷蘭支付平台進駐太古酒店 冀改善效率
港交所史美倫：港做超級聯繫人迎4機遇
港交所史美倫：港做超級聯繫人迎4機遇
往績回顧：建滔張國榮 1年前估中樓價跌
往績回顧：建滔張國榮 1年前估中樓價跌
太盟單偉健：美料續加息 不急於撈底
太盟單偉健：美料續加息 不急於撈底
交運燃氣具防守性 派息率33% 成本增加 毛利率呈下跌趨勢
交運燃氣具防守性 派息率33% 成本增加 毛利率呈下跌趨勢
港散戶准買虛擬資產 業界料須3個月準備
港散戶准買虛擬資產 業界料須3個月準備
錢方：CDI填補中小企貸款空白位置
錢方：CDI填補中小企貸款空白位置
Cogo助客戶計算碳足迹 提供減排方案
Cogo助客戶計算碳足迹 提供減排方案
陳家豪：迎接新金融產品 監管分工須配合——香港金融科技周數字化趨勢下的投資策略講座後記
陳家豪：迎接新金融產品 監管分工須配合——香港金融科技周數字化趨勢下的投資策略講座後記
動物權益日趨高漲 港商研發純植物皮革
動物權益日趨高漲 港商研發純植物皮革
性價比壓倒塑膠植物合成物
性價比壓倒塑膠植物合成物
陳智鑾：近強拍門檻 可耐心等候收購
陳智鑾：近強拍門檻 可耐心等候收購
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：伙拍國企 騰訊Call 27456
劉思明：伙拍國企 騰訊Call 27456
張兆聰：A股望回升 內險股揀太保
張兆聰：A股望回升 內險股揀太保
張兆聰：美股不急跌 買Covered call ETF
張兆聰：美股不急跌 買Covered call ETF
伍禮賢：科創板做好 吼南方東英ETF
伍禮賢：科創板做好 吼南方東英ETF
潘啓才：撈底買中概股要有「必死」決心
潘啓才：撈底買中概股要有「必死」決心
謝偉銓：增青年宿舍供應勿淪空談
謝偉銓：增青年宿舍供應勿淪空談
定存加息戰 10萬元享逾4厘
定存加息戰 10萬元享逾4厘
沈永年：送子女到大灣區升學好處多
沈永年：送子女到大灣區升學好處多
陸振輝：反璞歸真 才不會煩惱自擾
陸振輝：反璞歸真 才不會煩惱自擾
林嘉文：加息之路仍漫長 有力撐美元
林嘉文：加息之路仍漫長 有力撐美元
溫傑：中電信升級轉型 積極推新服務
溫傑：中電信升級轉型 積極推新服務
陳曉蓉：加息周期未完 吼高質素資產
陳曉蓉：加息周期未完 吼高質素資產
陸振球：港加電費遠少於歐洲有因
陸振球：港加電費遠少於歐洲有因
陸振球：加快加息 長痛不如短痛
陸振球：加快加息 長痛不如短痛
林少陽：匯價低水 歐洲資產料再獲垂青
林少陽：匯價低水 歐洲資產料再獲垂青
技術取勝：港交所剛升穿20天線
技術取勝：港交所剛升穿20天線
李聲揚：壞消息多 才是買股好時機
李聲揚：壞消息多 才是買股好時機
蔡金強：愛護手中子彈 忌衝動入市
蔡金強：愛護手中子彈 忌衝動入市
徐家健：港發展虛擬資產要急起直追
徐家健：港發展虛擬資產要急起直追
艾雲豪：「冇掩雞籠」何以罩得住十億人？
艾雲豪：「冇掩雞籠」何以罩得住十億人？
李順威：儲局不敢提早停加息免出錯
李順威：儲局不敢提早停加息免出錯
劉思明：資金低配港股 人幣倘轉勢利好
劉思明：資金低配港股 人幣倘轉勢利好
何啟聰：資金趁反彈做淡 比亞迪熊51103
何啟聰：資金趁反彈做淡 比亞迪熊51103
瑞銀亞洲：季績惹憧憬 阿里購25799
瑞銀亞洲：季績惹憧憬 阿里購25799
摩根大通亞洲：北水買貨 騰訊購26220
摩根大通亞洲：北水買貨 騰訊購26220
周顯：參加畀面派對 只為繼續在港賺錢
周顯：參加畀面派對 只為繼續在港賺錢
王弼：高息料維持兩年 美股恐續尋底
王弼：高息料維持兩年 美股恐續尋底
曾淵滄：判斷挾淡還是轉勢有方法
曾淵滄：判斷挾淡還是轉勢有方法
湯文亮：高額回贈足抵消樓價下跌
湯文亮：高額回贈足抵消樓價下跌
陳永傑：「前置式」加息 明年或結束
陳永傑：「前置式」加息 明年或結束
廖偉強：樓巿待「藥引」重燃生機
廖偉強：樓巿待「藥引」重燃生機
布少明：有大型屋苑樓價跌逾兩成
布少明：有大型屋苑樓價跌逾兩成
馬泰陽：負資產重現 買樓勿借盡
馬泰陽：負資產重現 買樓勿借盡
內地專才購領峰4房 料退辣稅257萬 呎價失守萬元大關 見屋苑5年新低
內地專才購領峰4房 料退辣稅257萬 呎價失守萬元大關 見屋苑5年新低
話你知：符合「高才通」買樓可先付後退稅
話你知：符合「高才通」買樓可先付後退稅
連方I迎匯周末兩日共收約310票
連方I迎匯周末兩日共收約310票
加息後首周末 十大屋苑4成交4個半月新低
加息後首周末 十大屋苑4成交4個半月新低
今年落成新盤 借「財仔」買家佔7%
今年落成新盤 借「財仔」買家佔7%
SILVERSANDS首宗租賃 2房租1.75萬
SILVERSANDS首宗租賃 2房租1.75萬
勝利道芳菲屆現樓 旺中帶靜
勝利道芳菲屆現樓 旺中帶靜
黃埔花園均呎近1.4萬
黃埔花園均呎近1.4萬
加息料近尾聲 月供債券基金
加息料近尾聲 月供債券基金