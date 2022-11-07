港交所史美倫：港做超級聯繫人迎4機遇

明報記者 葉創成

雖然恒指上周勁升1298點或8.73%，收報16,161點，惟暫未能重返上月跌穿的長期上升軌（見圖1），升勢能否延續有待觀察，尤其是國家衛健委新聞發言人米鋒上周六在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表明，堅持動態清零總方針不動搖，這與上周市場憧憬內地將放寬防疫政策並不同調。港交所股價波幅向來比恒指大、被視為「大市窩輪」、該股上周股價便勁升14.62%（見圖2），跑贏恒指；而港交所主席史美倫上周四出席國際金融領袖投資峰會、在「與國際投資者對話」環節中致歡迎辭時，對於本港及港交所面臨的機遇及挑戰有精闢分析，值得讀者留意。

區域化更重視聯繫 應對全球經濟逆風

史美倫指出，是次講座聚焦於如何在不確定及充滿挑戰的時點創造價值，而港交所作為本港金融市場的重心，認為「聯繫」（connectivity）是區內把握機會及應對挑戰必須具備的元素：「我們相信的是，只有通過聯繫，我們才可以實現一個共享、可持續及成功的未來。對於所有行業、市場及經濟來說，聯繫均屬必要，所以我們一直與政府官員、上市公司、企業家、投資者、創新者及其他市場人士保持緊密溝通。」

有分析認為，經過過去數十年全球化（globalization）的發展後，預料中美日後將成為全球兩大陣營、出現世界雙極化（bipolar world）或區域化（regionalization）；史美倫則指出，即使是區域化，區域之間也要加強聯繫，而非各自為政，指本港要繼續扮演好超級聯繫人（super connector）的角色：「全球永遠需要聯繫，而在今時今日漸趨分裂的世界，聯繫更變得前所未有地重要。本港向來是超級聯繫人，也正因如此才能成為國際金融中心，即使全球經濟現時面對不少逆風，而這正好提醒我們，港交所及本港可以在地緣政局緊張、宏觀經濟動盪及氣候變化議題上，扮演關鍵角色。」

史美倫指出，中國證監會早前進一步擴展互聯互通安排，再次顯示港交所及本港作為內地與區域及全球之間的重要聯繫角色。她認為，在中國經濟踏入下一增長階段、全球可持續發展、生物科技創新及新興經濟產業冒起等全球四個大趨勢中，港交所及本港會繼續扮演好超級聯繫人角色，聯繫中國及世界、資金及機會、今天與明天，料未來機會處處：「正如在是次國際金融領袖投資峰會中，我們聯繫了全球不少金融機構，這正正是我們最擅長做的。」

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