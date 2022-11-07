待通脹回落 利率料維持兩三厘水平

【明報專訊】今年美國聯儲局今年四度以0.75厘幅度大手加息以求遏止通脹，令環球股債價格大跌。匯控（0005）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）指出，由金融海嘯至新冠肺炎的10多年間，環球處於不正常的低利率環境。他預計環球央行須再加息，直至見到通脹有受控的迹象。不過當通脹受控後，利率回落的正常利率，將不會再見零息，而會長期保持在2厘至3厘水平，因為從過去經驗所得，該水平既可控制通脹，又可讓經濟增長。
祈耀年指出，當新冠疫情對經濟形成的挑戰結束，利率本應就要上調，不過供應鏈在疫情期間受破壞，令供應在經濟恢復後追不上需求，而俄烏戰爭更進一步帶動食物和能源價格上升，令通脹較預期為急，央行仍須維持較高利率一段時間。
不認為壞帳會大幅上升
通脹升溫及快速加息，拖累環球經濟前景疲弱，對於加息會否令壞帳增加，祈耀年認為，利率只是回到較正常的水平，仍是在可以負擔的範圍內，不認為壞帳會大幅上升。祈耀年表示，目前香港仍有不少資金流動性，消費和投資在疫情期間減少，可見零售和企業客戶皆在增加不少現金儲備，為加息提供緩衝。
匯控另一主要市場英國第三季錄2億美元預期信貸損失撥備，與當地宏觀經濟前景不明朗相關。不過，祈耀年亦表示，未見英國信貸有受壓的早期信號，在疫情的3年期間，當地客戶在銀行帳戶額外增加了150億美元現金，而該行亦通過模擬現時利率再加3厘，對按揭客戶貸款進行壓力測試。
料英通脹明年明顯回落
英國9月通脹按年升達10.1%，祈耀年認為隨着加息、供應鏈問題紓緩和能源價格下跌，有助減緩通脹幅度，明年將自10%水平明顯下跌。