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2022年11月6日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
歐美做好中概股急升 利港股氣氛 分析：內地政策消息續主導 港股料大漲小回
中證監方星海：滬深港通不可交易日擬減半
金管局再接錢 銀行體系結餘跌穿千億
愉景新城套3房765萬沽 重返2019年水平
碧桂園楊國強：行業終會平穩發展
美科企陷寒冬 今年累計裁員5.2萬
Meta股東要求公司減元宇宙投資 朱克伯格擁54%投票權 不理投資界聲音
Meta耗資2808億建元宇宙成效不彰
張宗永：大麥與病毒
薛偉傑：港商研發數碼聽診器 提高遙距診斷準確度
馮其十：A股港股待風起轉勢
張宗永：大麥與病毒
【明報專訊】論傳宗接代的能力，大麥是盤古以來最成功的生物。
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