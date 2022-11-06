Meta耗資2808億建元宇宙成效不彰

iPhone安卓開發更具成本效益

對於蘋果（美：AAPL）於2007年發布的iPhone實際花了多少錢研發，《商業內幕》引述蘋果一名不願透露身分的高層在2013年的講話內容，指初代iPhone僅花了1.5億美元開發。根據《華爾街日報》的數據，在iPhone面世前的2004至2007年，蘋果的總研發開支合共為25億美元。

至於目前大多手機使用的安卓（Android）系統，最初由一家獨立的初創公司建立。《商業內幕》指出，其創辦人魯賓（Andy Rubin）於2004年從著名技術專家珀爾曼（Steve Perlman）獲得1萬美元及一筆未公開金額的種子資金，以維持公司運作。翌年Alphabet（美：GOOG）以約5000萬美元收購Android，第一款Android手機HTC Dream於2008年推出。

根據財報資料，Alphabet在2005至2008年的總研發開支約66億美元，當中包括Android以外的研究領域。目前全球有超過30億部活躍的Android設備，突顯這項投資的成效。

《華爾街日報》在10月披露，Meta內部文件顯示，旗下的VR社交平台Horizon Worlds，每月活躍用戶人數（MAU）少於20萬，遠低於Meta期望今年底前達到的50萬目標，因此Meta近期已將Horizon Worlds的每月活躍用戶目標，大幅下調至28萬。自今年春季以來，Horizon Worlds的用戶持續下降，大部分用戶使用一個月就離開。Horizon Worlds的元宇宙世界，更被戲稱為「無人宇宙」。

Horizon Worlds活躍用戶少 被戲稱「無人宇宙」

不過，有分析師指出，參考Meta行政總裁朱克伯格的往績，相信Meta的元宇宙計劃仍大有可為。Tigress Financial Partners分析師Ivan Feinseth指出，當facebook於2012年斥資10億美元收購只有13名全職員工的Instagram時，外界都認為朱克伯格瘋了，如今這項收購卻被視為全球歷來效益最高的收購交易之一。

[企業地球村]