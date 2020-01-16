愉景新城套3房765萬沽 重返2019年水平

余氏補充，對上一宗同類型成交在今年9月份成交，該單位為10座高層E室，成交價850萬元，實用面積同為581方呎，實呎14,630元，即單位在不足兩個月，做價急挫一成。

帝堡城套3房995萬易手

另沙田帝堡城亦錄劈價成交個案，世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，單位為1座低層G室，實用面積873方呎，3房連套房及工人房間隔，原業主4個月起放售，當時叫價1250萬元，因應市况而多番減價，累減255萬元或約20%，以995萬元易手，實呎11,397元。原業主於1997年7月以371.2萬元購入上址，持貨25年至今沽售，帳面獲利623.8萬元，單位期內升值近1.7倍。

必嘉坊．迎匯超購1倍

一手市場方面，兩九龍市區新盤，分別為恒地（0012）紅磡必嘉坊．迎匯和萬科香港深水埗醫局街連方I，同於昨日起接受認購。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊•迎匯昨日首天展開收票，共收逾100票，以首張價單56伙計，超額認購1倍。

林氏表示，項目會所以「共享」概念打造，3期住戶共同享用2.2萬方呎、近40項會所設施，其中「日式度假旅舍」是專為喜歡到日本旅行的人士而打造的體驗空間。

另萬科香港旗下樓花期長約20個月連方I，日前以折實均呎19,188元公布首張價單共50伙後，昨日起接受入票認購，據悉暫未獲足額認購。

128 WATERLOO一房逾1010萬沽

至於一手市場錄得零星成交，由萊蒙（3688）與俊和合作發展的128 WATERLOO，昨日錄得一宗成交，單位為10樓C室，屬一房戶間隔，實用面積342方呎，成交價1010.5萬元，實呎29,547元。項目不足1個月售出4伙，套現逾8700萬元。據悉，項目自2020年10月開售至今，累售43伙，佔全盤110伙的39%，連同車位銷售共套現約9.48億元，平均成交呎價約3.5萬元。

[香港地產]