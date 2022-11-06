金管局再接錢 銀行體系結餘跌穿千億

金管局5月起累計承接逾2411億

今次是金管局自10月20日以來，再次入市承接港元沽盤，由5月起累計已承接2411.68億元。參考上次美國加息周期，本港銀行體系結餘曾跌至近700億元。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，由於港匯走勢波動，套息交易有機會「賺息差、蝕匯價」，因此相關交易愈來愈審慎，不排除金管局將繼續接沽盤，不過會主要集中在聯儲局加息後數天出現。

她續稱，由於美國將繼續加息，港美息差擴闊，加上12月季結需求，相信港元拆息進一步上升，1個月港元拆息（HIBOR）至12月有機會高見3.5至4厘。H按有機會超出最優惠利率（P），令港銀面對一定壓力加P，預計今年12月、明年首季銀行將各加一次P。

分析：P下月或加0.25厘

臻享顧問董事總經理及始創人王良享相信，套息交易要待美國停止加息後才會結束，市場原先預期美國可在明年3月結束加息，惟現時亦難以預測最終情况，本港銀行體系結餘將會繼續因接沽盤而下跌。在此情况下，短期HIBOR將有一定壓力向上，

他續稱，雖然發鈔行活期及儲蓄存款較多，未必有太大壓力，不過中小銀行及外資行將面對資金壓力，聯儲局12月或再加0.5厘，屆時港銀亦有機會跟隨上調最優惠利率0.25厘。