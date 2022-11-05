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2022年11月5日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中概股發威 恒指飈821點重上萬六 傳美提前完成中資審計 刺激阿里漲11%
港股成交1886億升91% 北水22日內千億掃貨
學者：政治主導 審計分歧難解決
內地或撤國際航班熔斷 航空股受捧
平保指匯控遜同業 促削成本谷亞洲
中海外上月合約銷售增15％ 連升3月
巴菲特三度披露沽比亞迪 兩月套21億 最新每股均價不足170元 持股量降至18%以下
HKTVmall上月GMV升15%
港半島酒店房租 按季升逾兩成
包浩斯盈警 指上半年度盈利最多跌97%
火箭隊老闆首申報持股美國永利
高銀中心交易告吹被殺訂 HG地產入稟追討
太古城中心零售銷售額 上季按年跌4.3%
好孩子首9月收入跌近一成至逾64億
童成：可持續發展助創造新價值
有勇氣去改變 才可應付「無限遊戲」
美非農職位增逾26萬 勝預期 10月失業率升至3.7% 美股早段升轉跌
Twitter炒人前夕 員工發起集體訴訟
加價無礙消費 星巴克上季收入新高
連方I折實416萬入場 均呎1.9萬 首批貼市價推 撼必嘉坊‧迎匯
上月3828伙批預售 4個月新高
美孚事故戶撻訂貨 7個月賣平三成
CCL失守165點 見5年新低
香港興業稔樹灣申建858伙私宅
陸振球：做定存收息多過買樓收租
周末睇樓好去處
澐璟前臨維港 享開揚都會海景
跑道區對外交通將續優化
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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