香港興業稔樹灣申建858伙私宅

據城規會文件顯示，申請地點鄰近愉景灣碼頭，即蘅峰的南面，涉及的範圍包括愉景灣第10b及第22區，發展商申請改劃為「其他指定（船隻停泊處）」、「其他指定（服務設施用地上設住宅發展）」、「其他指定（體育及康樂會所）」、「住宅（丙類）」等用途，香港興業計劃重新規劃4a區、10b區及22區，當中包括在10b沿岸輕微填海，地皮面積合共約84.5萬方呎。

鄰近愉景灣碼頭 佔地84萬呎

發展商將在第10b區興建住宅，該地涉約45.2萬方呎，以地積比率1.6倍發展，擬建5幢16至18層高的中低住宅大廈、另建11幢6層高的低層住宅大廈，和34間兩層高洋房，預計提供786伙，總樓面約73.2萬方呎。第4a區的發展，即現時苗圃的位置，地盤面積約7.6萬方呎，將以地積比率0.6倍發展，興建4幢5層高分層住宅共72伙，總樓面約4.84萬方呎。另現為遊艇會的22區，地皮面積約23萬方呎，重新配置位於東部防波堤的直升機升降坪（佔地約8.58萬方呎），涉樓面約5.92萬方呎。

堅尼地城住宅地收9份標書

另堅尼地城西寧街及域多利道住宅官地昨截標，地政總署獲收9份標書，以中小型發展商佔多。據悉，入標發展商大多以獨資入標，包括鷹君（0041）、佳明（1271）、其士國際（0025），百利保（0617）及富豪酒店（0078）合資入標，另信置（0083）、嘉華（0173）等亦有入標。資料顯示，地皮指定作非工業用途，若作私宅用途，最高樓面約4.6萬方呎。若作非工業用途，最高樓面則按照賣地條件中的相關特別條件計算。市場估計，若地皮作純住宅發展，地皮估值約4.9億至6.1億元，每方呎樓面地價約1.06萬至1.3萬元。