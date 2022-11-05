上月3828伙批預售 4個月新高

跑道區兩盤已佔近六成

同於10月獲批預售的樓花項目，包括華懋何文田站忠孝街瑜一第1A及1B期、涉630伙；保利牽頭油塘朗譽、涉634伙；會德豐藍田KOKO HILLS第3A期、涉392伙。值得留意，啟德跑道區澐璟除已上載樓書外，設於紅磡中國人壽中心的展銷廳亦已對公眾開放。

瑜一兩期批預售涉630伙

此外，何文田站瑜一第1A及1B期、油塘朗譽、藍田KOKO HILLS第3A期等，預計最快本月內亦將登場。10月同期有3個全新項目新申請預售樓花、共涉1027伙；規模最大為涉792伙，信置（0083）及資本策略（0497）合作的港鐵油塘通風樓項目，共792伙，預計落成日期為2025年9月，樓花期約35個月。

上月3盤新申預售共逾千伙

另長實（1113）油塘內地段第45號、東源街項目第1期涉228伙，預計落成日期2024年12月，樓花期約25個月；宏安地產（1243）旗下薄扶林道86A至86G號項目，僅提供7伙，預計落成日期2023年11月，樓花期約1年。

至於10月滾存待批預售樓花涉18,084伙，相較9月20,885伙按月減少2801伙或13%。

HENLEY PARK最快下周上樓書

另外，今年3月獲批預售樓花、恒基（0012）啟德沐泰街8號住宅項目，恒地物業營業（一）部總經理林達民表示，項目命名為HENLEY PARK、提供740伙，稍後擬以現樓形式推售，最快下周上載樓書，本月內開價，價錢將參考同系THE HENLEY。HENLEY PARK提供6座住宅大樓，包括2座高座大樓、4座低座大樓，單位戶型由1房戶至3房連套房不等，另設特色戶。