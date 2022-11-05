童成：可持續發展助創造新價值

撰文：關樹楨

Edgar在英國讀大學時，香港政府開始在海外招聘政務主任，他成功過關獲錄用，曾任助理教育及人力統籌司，其後負責推動強積金計劃，觸發他對財經分析的興趣，於是向外尋找機會。他獲怡富集團青睞，負責開發衍生產品攻台灣市場，成功做了很多大交易，收穫甚豐；但他覺得衍生產品的設計難免觸及灰色地帶，潛藏很大風險。Edgar希望工作能為顧客及社會創造更優良的價值，於是在1999年獲公司支持，停職往美國哈佛大學進修工商管理學碩士。

1999年是科網業的火紅年代，Edgar畢業前已跟同學在港創立電子商貿公司，更以其商業計劃作為工商管理學碩士的專題作業，並籌募所需資金。可惜不久便遇上科網爆破，只餘小量資金在手。他和股東最終決定結業，把僅餘的現金分給員工，做個負責任的老闆。

激勵獎賞同事 避免加班

Edgar結束了他的初創後，即遇上溢達集團董事長楊敏德。Edgar深受她的理念和前瞻思想打動，渴望加入這個機構，跟她學習。Edgar如願加入溢達，負責銷售工作。5年後他再遇上一個新機會，為一所初創擔任總裁，讓他運用經驗、人脈和資訊科技上的綜合能力，發展自動化生產流程，實時統計工人的生產效率。這項挑戰吸引他離開溢達。就在他辭職時，董事長告訴他「門永遠為你打開」。董事長的氣度令他非常感動，數年後他終回歸溢達集團，更成為了現今集團的首席執行官。回歸溢達後，Edgar先被安排當人力資源主管，目的是為他日後肩負更大任務作準備。他給各工廠領導的KPI是要讓工人的收入按年增加，但方法須着重激勵獎賞，提升員工生產力，避免他們加班，令員工的收入與公司的收益同時增長。他借用豐田汽車的「自働化」理念，在車間上安排員工同時管理多部半自動機器，把人和機械在生產線上互相配合，從而提升生產效率。

與同業齊進步代替競爭

在品牌管理上，Edgar闡釋溢達所用的微笑曲線理論，是以一條單向橫線代表產品的研發、設計、生產、銷售與售後服務。溢達的策略是要提升在研發和品牌服務兩端的價值，便能把過程由直線變為微笑形狀的曲線，產品便能為客戶帶來更高價值。溢達旗下品牌有「派」和「十如仕」；前者的定位媲美歐美高端時裝品牌，顧客多從實體店購買；後者定價較親民，交易多在手機及網上。

面對中美博弈，溢達在新疆的投資難免受到衝擊，但Edgar卻視這個衝擊是溢達的黃金機遇；因為公司經過40多年的發展，業務已大致穩定，員工都失去了危機意識。3年前美國大大增加了進口關稅，導致美國客戶開始流失。幸好亞洲和內地的品牌，連同溢達自家開發的品牌填補了缺口。此外，公司把自家研發的自動化生產技術，開放給其他同業，並成立專責部門，助他們共同進步代替互相競爭。公司現今更成立了創投部，專責採購外來新技術及投資在初創公司上。Edgar認為若沒有這個完美風暴，公司可能沒有決心去開拓新業務，加速轉型。

視新疆棉事件為機遇 積極轉型

10多年前溢達為擴大成衣生產量，收購了桂林一所國營紗廠，協議是數年後須把廠房遷往位於九美橋的一片800畝曾受污染的土地。在九美橋興建廠房須避免破壞當地的優美環境，而建成的廠房須和附近的景區融匯，達到天人合一。接管土地後，他們先讓土地休養生息兩年，讓雀鳥回歸，重建自然生態環境。興建廠房時全依原有地勢，令景觀從遠望像一幅山水畫。建築群內有紗廠、製衣廠和創科中心；溢達應用了綠色科技，防止製衣在洗水過程中排出污水影響生態環境；建築物全以天然採光設計，實踐對環保的承諾。為達可持續目標，公司把綿質物料打碎後，再混入新棉製造成紗布，減少使用所栽種的新棉，從而節省耗水量。

桂林設廠 注重景區生態

Edgar為製衣業建立了一個生生不息的循環模式，實踐了公司的願景，為行業定下新的環保標準。他認為可持續發展並非一項成本，因為現今生產的每一件成衣，所消耗的水和電，僅及多年前的一半，變相節省成本。另一方面，公司的可持續發展概念，吸引了更多人才加入為溢達效力。可持續發展也吸引了一批信念相同的客戶，令他們安心及願意多付溢價採購溢達的產品，這都說明了可持續發展為社會及公司創造了新的價值。

（與CEO對話2022）