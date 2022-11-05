太古城中心零售銷售額 上季按年跌4.3%

在港整體辦公樓租用率96%

此外，集團在港整體辦公樓租用率錄得96%，較去年底跌1個百分點。太古地產股價在數據公布前收報15.86元，隨大市升近4.5%。另旗下太古廣場辦公室第三季租用率97%，較去年底跌1個百分點；新簽及續租之租用面積41.25萬方呎，按年跌1.01%；租金按年跌18%。太古坊整體租用率96%，較去年底跌1個百分點；租用面積57.41萬方呎，按年升5.09%；租金按年跌2%。

受疫情持續影響，內地商場銷售額第三季均繼續全線下跌。上海興業太古滙由上半年大跌52.9%，收窄至下跌42%；北京三里屯太古里跌20.6%，北京頤堤港跌23.6%；成都遠洋太古里及廣州太古滙分別跌15.9%及2%。

辦公室方面，太古滙、頤堤港一座及香港興業中心一、二座出租率分別錄得95%、95%及100%，除了頤堤港一座較去年底升2個百分點後，其餘均與去年底持平。