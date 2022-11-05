火箭隊老闆首申報持股美國永利

持股6.1% 外電：押注永利獲澳門續牌

消息曾刺激美國永利股價由10月27日至11月1日共4個交易日大升21.6%。截至昨晚開市前，該股盤前價繼續做好，直逼70美元大關，報69.7美元，自10月27日累計升幅達24.9%。在港上市的永利澳門（1128）昨日亦有反應，全日升3.23%。現時撇除持股最多的基金領航及Capital Group等，美國永利另一主要股東亦包括銀河娛樂（0027），持股4.6%。

費爾蒂塔2005年進軍賭場生意

費爾蒂塔於2005年進軍賭場生意，當時收購著名的拉斯維加斯The Golden Nugget（金磚）一間豪華酒店賭場，碰巧史提芬永利於1970年代曾為The Golden Nugget的東主。最近他亦獲批在拉斯維加斯金光大道興建另一賭場。CBRE指出，儘管費爾蒂塔目前為被動股東，但根據往績他或別有所圖，甚至因為該股估值過殘而入市。另有外電報道，費爾蒂塔此時出手，或為永利澳門續牌押下注碼。