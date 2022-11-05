學者：政治主導 審計分歧難解決

【明報專訊】彭博社引述消息人士透露，美國上市審計監管官員提前完成首階段在港審查中概股工作，預料最快在本周末離港；據稱中美審計底稿工作取得進展，市場憧憬中概股如阿里巴巴（9988；美：BABA）、百勝中國（9987；美：YUMC）避免在美國除牌，帶動股價全線勁彈。惟有學者對中美雙方是否已就中概股審計分歧找到解決方案仍未感樂觀。
料未來數周才有初步報告
報道引述消息人士表示，中方要求刪除指定資料下，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）較原定11月中的時間，提前一周完成審計工作，在港檢查結束之後，中證監和PCAOB將會繼續線上對話。
但消息人士補充說，現時判斷中概股過關與否為時尚早，因可能未來數星期PCAOB才提交初步調查報告，或會指出存在的不足或改善空間，例如在內部監控和紀錄保存等方面。彭博社向PCAOB和中證監查詢消息暫未獲回覆。
中概股料不急於回流
資產管理服務商思睿集團合伙人洪灝表示，倘若中美審計糾紛解決，利好股市尤以美國預託證券（ADR）和科技股，故即使聯儲局立場鷹派，相關股份昨仍表現向好。
中大經濟系副教授莊太量認為，美方審計中概股未必發現到問題，因為中方會妥善準備而中概股的問題未會太易找到。但現時中美並非面對技術或會計問題，或存有不符合會計原則的違法行為，而是政治主導下的審查，故不會因為一時過關便徹底解決問題。惟他稱，今次過關後現有的中概股亦不會着急回流，或再拉鋸數年才會改變。