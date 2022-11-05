學者：政治主導 審計分歧難解決

料未來數周才有初步報告

報道引述消息人士表示，中方要求刪除指定資料下，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）較原定11月中的時間，提前一周完成審計工作，在港檢查結束之後，中證監和PCAOB將會繼續線上對話。

但消息人士補充說，現時判斷中概股過關與否為時尚早，因可能未來數星期PCAOB才提交初步調查報告，或會指出存在的不足或改善空間，例如在內部監控和紀錄保存等方面。彭博社向PCAOB和中證監查詢消息暫未獲回覆。

中概股料不急於回流

資產管理服務商思睿集團合伙人洪灝表示，倘若中美審計糾紛解決，利好股市尤以美國預託證券（ADR）和科技股，故即使聯儲局立場鷹派，相關股份昨仍表現向好。

中大經濟系副教授莊太量認為，美方審計中概股未必發現到問題，因為中方會妥善準備而中概股的問題未會太易找到。但現時中美並非面對技術或會計問題，或存有不符合會計原則的違法行為，而是政治主導下的審查，故不會因為一時過關便徹底解決問題。惟他稱，今次過關後現有的中概股亦不會着急回流，或再拉鋸數年才會改變。