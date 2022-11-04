經濟

香港地產

財團近21億統一玫瑰苑業權

【明報專訊】市區大型豪宅地盤、九龍又一村玫瑰街23至34號玫瑰苑昨日強拍，財團以底價20.75億元統一業權，以最高可建樓面約11.68萬方呎計，折合每方呎樓面地價約17,735元。市傳投得項目為新世界（0017）或有關人士，在場投得物業人士亦未有回應記者代表哪個財團。

上述物業由22幢樓高3層的住宅組成，樓齡約55年，按獲批的建築圖則顯示，該物業共有66個住宅及66個車位。另西營盤高街120至122號翠樺樓將於今日強拍，底價5.25億元，市場亦有傳項目為新世界或相關人士持有。翠樺樓早在1968年落成，為1幢樓高12層商住物業，若以8.3135倍發展，可建樓面約41,294方呎，每方呎樓面地價12,714元。

萬科牛頭角舊樓獲批強拍

此外，萬科香港今年4月就牛頭角定富街71至79號舊樓申請強拍，昨日已獲批出，底價1.415億元，較今年提交估值報告逾1.12億元高出26%。物業現為一幢樓高6層的商住舊樓，地下設有4個商舖，樓上則約30個住宅單位，該廈早於1971年落成入伙，樓齡約51年。物業地盤面積約2787方呎，若以重建地積比9倍重建發展，可建總樓面約2.5萬方呎。翻查資料，萬科香港預計將連同毗鄰定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓收購，合併後地盤面積共約9800方呎，可建樓面約8.8萬方呎。

相關字詞﹕牛頭角 新世界 萬科香港 翠樺樓 強拍 玫瑰苑

上 / 下一篇新聞

港銀加息0.25厘 16年最大手上調 分析：資金成本升 12月料維持今次加幅
港銀加息0.25厘 16年最大手上調 分析：資金成本升 12月料維持今次加幅
財爺：須防金融持續波動
財爺：須防金融持續波動
借500萬按揭 每月供多674元
借500萬按揭 每月供多674元
鮑威爾態度偏鷹 最終利率料超預期
鮑威爾態度偏鷹 最終利率料超預期
憂美息更高更持久 科網股急挫累港股瀉487點
憂美息更高更持久 科網股急挫累港股瀉487點
聯想上季多賺6％勝預期 強美元核心放緩致收入跌 楊元慶：美對華晶片禁令影響微
聯想上季多賺6％勝預期 強美元核心放緩致收入跌 楊元慶：美對華晶片禁令影響微
大摩全球裁員 包括香港內地團隊
大摩全球裁員 包括香港內地團隊
領展冀成港最大電動車充電站網絡
領展冀成港最大電動車充電站網絡
美高梅中國上季轉虧 首9月累蝕8.72億
美高梅中國上季轉虧 首9月累蝕8.72億
碧桂園中梁控股合約銷售連升兩月
碧桂園中梁控股合約銷售連升兩月
內地上月服務業PMI連續兩月收縮
內地上月服務業PMI連續兩月收縮
英大幅加息0.75厘 33年來最大力度遏通脹
英大幅加息0.75厘 33年來最大力度遏通脹
美ISM非製造業指數逾兩年新低
美ISM非製造業指數逾兩年新低
馬斯克擬炒Twitter一半員工 涉3700人
馬斯克擬炒Twitter一半員工 涉3700人
張兆聰：中藥股強勢 中國中藥可投機
張兆聰：中藥股強勢 中國中藥可投機
植耀輝：維他奶首要搶回市佔率
植耀輝：維他奶首要搶回市佔率
葉創成：趁跌市增持香港小輪
葉創成：趁跌市增持香港小輪
技術取勝：貓眼娛樂料5.2元有承接
技術取勝：貓眼娛樂料5.2元有承接
盧駿匡：參考歷史數據 預測熊市何時了
盧駿匡：參考歷史數據 預測熊市何時了
恒生施穎茵申報為前任CEO遺囑管理人
恒生施穎茵申報為前任CEO遺囑管理人
劉思明：美股反彈結束 恒指考驗萬五關
劉思明：美股反彈結束 恒指考驗萬五關
周顯：買中移動對冲港元脫鈎風險
周顯：買中移動對冲港元脫鈎風險
譚新強：國際金融峰會 為香港復興打響頭炮
譚新強：國際金融峰會 為香港復興打響頭炮
湯文亮：樓市唱得太淡 或惹銀行追數
湯文亮：樓市唱得太淡 或惹銀行追數
劉敬華：大馬吸海外富豪 成樓市新動力
劉敬華：大馬吸海外富豪 成樓市新動力
必嘉坊2期均呎 低5個月前1期一成 首批折實均呎2.1萬 開放式459萬入場
必嘉坊2期均呎 低5個月前1期一成 首批折實均呎2.1萬 開放式459萬入場
University Hill參戰 最快本月推涉607伙
University Hill參戰 最快本月推涉607伙
施永青：發展商要準備蝕本賣樓
施永青：發展商要準備蝕本賣樓
東港城兩房「籮底貨」 自用客548萬買入
東港城兩房「籮底貨」 自用客548萬買入