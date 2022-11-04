財團近21億統一玫瑰苑業權

上述物業由22幢樓高3層的住宅組成，樓齡約55年，按獲批的建築圖則顯示，該物業共有66個住宅及66個車位。另西營盤高街120至122號翠樺樓將於今日強拍，底價5.25億元，市場亦有傳項目為新世界或相關人士持有。翠樺樓早在1968年落成，為1幢樓高12層商住物業，若以8.3135倍發展，可建樓面約41,294方呎，每方呎樓面地價12,714元。

萬科牛頭角舊樓獲批強拍

此外，萬科香港今年4月就牛頭角定富街71至79號舊樓申請強拍，昨日已獲批出，底價1.415億元，較今年提交估值報告逾1.12億元高出26%。物業現為一幢樓高6層的商住舊樓，地下設有4個商舖，樓上則約30個住宅單位，該廈早於1971年落成入伙，樓齡約51年。物業地盤面積約2787方呎，若以重建地積比9倍重建發展，可建總樓面約2.5萬方呎。翻查資料，萬科香港預計將連同毗鄰定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓收購，合併後地盤面積共約9800方呎，可建樓面約8.8萬方呎。