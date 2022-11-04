Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年11月4日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港銀加息0.25厘 16年最大手上調 分析：資金成本升 12月料維持今次加幅
財爺：須防金融持續波動
借500萬按揭 每月供多674元
鮑威爾態度偏鷹 最終利率料超預期
憂美息更高更持久 科網股急挫累港股瀉487點
聯想上季多賺6％勝預期 強美元核心放緩致收入跌 楊元慶：美對華晶片禁令影響微
大摩全球裁員 包括香港內地團隊
領展冀成港最大電動車充電站網絡
美高梅中國上季轉虧 首9月累蝕8.72億
碧桂園中梁控股合約銷售連升兩月
內地上月服務業PMI連續兩月收縮
英大幅加息0.75厘 33年來最大力度遏通脹
美ISM非製造業指數逾兩年新低
馬斯克擬炒Twitter一半員工 涉3700人
張兆聰：中藥股強勢 中國中藥可投機
植耀輝：維他奶首要搶回市佔率
葉創成：趁跌市增持香港小輪
技術取勝：貓眼娛樂料5.2元有承接
盧駿匡：參考歷史數據 預測熊市何時了
恒生施穎茵申報為前任CEO遺囑管理人
劉思明：美股反彈結束 恒指考驗萬五關
周顯：買中移動對冲港元脫鈎風險
譚新強：國際金融峰會 為香港復興打響頭炮
湯文亮：樓市唱得太淡 或惹銀行追數
劉敬華：大馬吸海外富豪 成樓市新動力
必嘉坊2期均呎 低5個月前1期一成 首批折實均呎2.1萬 開放式459萬入場
University Hill參戰 最快本月推涉607伙
施永青：發展商要準備蝕本賣樓
東港城兩房「籮底貨」 自用客548萬買入
財團近21億統一玫瑰苑業權
技術取勝：貓眼娛樂料5.2元有承接
【明報專訊】長飛光纖或破底試14.5元（圖）
上 / 下一篇新聞
港銀加息0.25厘 16年最大手上調 分析：資金成本升 12月料維持今次加幅
財爺：須防金融持續波動
借500萬按揭 每月供多674元
鮑威爾態度偏鷹 最終利率料超預期
憂美息更高更持久 科網股急挫累港股瀉487點
聯想上季多賺6％勝預期 強美元核心放緩致收入跌 楊元慶：美對華晶片禁令影響微
大摩全球裁員 包括香港內地團隊
領展冀成港最大電動車充電站網絡
美高梅中國上季轉虧 首9月累蝕8.72億
碧桂園中梁控股合約銷售連升兩月
內地上月服務業PMI連續兩月收縮
英大幅加息0.75厘 33年來最大力度遏通脹
美ISM非製造業指數逾兩年新低
馬斯克擬炒Twitter一半員工 涉3700人
張兆聰：中藥股強勢 中國中藥可投機
植耀輝：維他奶首要搶回市佔率
葉創成：趁跌市增持香港小輪
技術取勝：貓眼娛樂料5.2元有承接
盧駿匡：參考歷史數據 預測熊市何時了
恒生施穎茵申報為前任CEO遺囑管理人
劉思明：美股反彈結束 恒指考驗萬五關
周顯：買中移動對冲港元脫鈎風險
譚新強：國際金融峰會 為香港復興打響頭炮
湯文亮：樓市唱得太淡 或惹銀行追數
劉敬華：大馬吸海外富豪 成樓市新動力
必嘉坊2期均呎 低5個月前1期一成 首批折實均呎2.1萬 開放式459萬入場
University Hill參戰 最快本月推涉607伙
施永青：發展商要準備蝕本賣樓
東港城兩房「籮底貨」 自用客548萬買入
財團近21億統一玫瑰苑業權
港銀加息0.25厘 16年最大手上調 分析：資金成本升 12月料維持今次加幅
財爺：須防金融持續波動
借500萬按揭 每月供多674元
鮑威爾態度偏鷹 最終利率料超預期
憂美息更高更持久 科網股急挫累港股瀉487點
聯想上季多賺6％勝預期 強美元核心放緩致收入跌 楊元慶：美對華晶片禁令影響微
大摩全球裁員 包括香港內地團隊
領展冀成港最大電動車充電站網絡
美高梅中國上季轉虧 首9月累蝕8.72億
碧桂園中梁控股合約銷售連升兩月
內地上月服務業PMI連續兩月收縮
英大幅加息0.75厘 33年來最大力度遏通脹
美ISM非製造業指數逾兩年新低
馬斯克擬炒Twitter一半員工 涉3700人
張兆聰：中藥股強勢 中國中藥可投機
植耀輝：維他奶首要搶回市佔率
葉創成：趁跌市增持香港小輪
盧駿匡：參考歷史數據 預測熊市何時了
恒生施穎茵申報為前任CEO遺囑管理人
劉思明：美股反彈結束 恒指考驗萬五關
周顯：買中移動對冲港元脫鈎風險
譚新強：國際金融峰會 為香港復興打響頭炮
湯文亮：樓市唱得太淡 或惹銀行追數
劉敬華：大馬吸海外富豪 成樓市新動力
必嘉坊2期均呎 低5個月前1期一成 首批折實均呎2.1萬 開放式459萬入場
University Hill參戰 最快本月推涉607伙
施永青：發展商要準備蝕本賣樓
東港城兩房「籮底貨」 自用客548萬買入
財團近21億統一玫瑰苑業權
prev
next