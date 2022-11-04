葉創成：趁跌市增持香港小輪

恒基物業代理營業（一）部副總經理鄧鳳賢在上月24日曾表示，由恒基負責銷售、香港小輪及帝國集團合作發展的屯門青山公路青山灣段帝御項目，迄今累售1749伙，套現約86億元，約八成買家已收樓；目前剩餘33伙待售，大部分屬3房至4房戶型。本港樓市近月下行壓力增加，在筆者看來，對小股東來說，投資香港小輪的主要風險之一，是早前買入帝御的大部分買家撻訂，令有關售樓收益未能如期入帳，而鄧鳳賢上述言論，已釋除了此疑慮。

今年料鎖定11.5億元盈利

根據筆者的推算，由於帝御至今套現86億元，約八成買家已收樓，即已可鎖定約68.8億元的售樓收入，料淨利潤率達33.3%，盈利達23億元；由於香港小輪佔帝御50%發展權益，今年由此可入帳的盈利料達11.5億元。上述已是很保守的估計，即假設帝御暫未收樓約兩成的買家撻訂，而且尚餘33伙特色戶貨尾亦繼續有待出售。

以筆者昨日增持價5.86元計，香港小輪市值約21億元，換言之，帝御入帳所帶來的11.5億元盈利，已相當於逾半市值。另外，由於目前本港息口高企，定期存款利率可達4厘以上，上述11.5億元若悉數用來敘造定存，一年估計可收息4000多萬元，而香港小輪今年上半年撇除投資物業公允價值變動的基礎溢利為5400萬元。

香港小輪在去年年報曾表示，由於帝御銷售收益將入帳，除非出現不可預計情况，預期今年會有理想業績；為慶祝明年集團成立100周年紀念，董事會決定將建議派發特別股息每股1元予股東，而派發日期將於明年宣布今年業績時一併公布。

作為香港小輪的小股東，筆者認為，在目前本港息口高企、資金成本上升的情况下，香港小輪若不派發每股1元特別股息，而是將資金用來回購股份、減低債務及物色新投資機會，可為股東長遠創造更多價值。當然，筆者也明白，假如香港小輪突然宣布取消派發每股1元特別股息，難免短期會為股價帶來沽壓，但筆者投資這「百年老店」，也不只是着眼於股價朝夕的得失。

筆者比較關心的反而是，香港小輪投資4000萬元在尖沙嘴美麗華廣場開設AMOUR醫美中心，已於8月正式開幕，佔地1.2萬方呎，集團管理層當時曾表示，期望可以在3至5年收回成本。雖然筆者是醫美的門外漢，但在本港經濟及零售市道近月出現按年負增長之際，擔心上述預測可能過於樂觀，期待香港小輪可以適時公布醫美中心最新營運狀况，以增強小股東的信心，此舉料亦有助穩定股價。

[葉創成 創富倉]