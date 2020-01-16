美ISM非製造業指數逾兩年新低

面對消費者需求降溫，美國晶片商高通（Qualcomm）（美：QCOM）再次下調對智能手機出貨量的預測，並下調其收入及盈利展望。高通股價早段跌逾9%，低見101.93美元，創52周低位。

美兩年債息破4.7厘 15年新高

全球航運巨頭馬士基（Maersk）（丹麥：MAERSK-B）公布，由於海運價格高企，第三季息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增長六成至109億美元，高於分析師預期。但馬士基警告，市場對航運需求下滑，加上港口擠塞問題解決，相信業績已經見頂，預計業務將在第四季正常化，預期海上航運收益將在未來數月下滑。馬士基股價午夜前跌5%。市場憂慮經濟衰退恐影響原油需求，國際油價午夜前跌約1%。

（綜合報道）

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