美ISM非製造業指數逾兩年新低

【明報專訊】美聯儲預示加息幅度將高於預期之際，數據顯示美國商業活動放緩。美國10月的ISM非製造業指數降至54.4，是2020年5月以來低位。非製造業新訂單分項指數增長放慢，反映經濟開始降溫。市場繼續衡量聯儲局加息周期可能延長的影響，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨曾升穿4.7厘，創逾15年新高。美國10年期國債孳息率昨曾高見4.2厘。美股3大指數早段延續周三的跌勢，道指跌逾百點，納指跌約1%。
面對消費者需求降溫，美國晶片商高通（Qualcomm）（美：QCOM）再次下調對智能手機出貨量的預測，並下調其收入及盈利展望。高通股價早段跌逾9%，低見101.93美元，創52周低位。
美兩年債息破4.7厘 15年新高
全球航運巨頭馬士基（Maersk）（丹麥：MAERSK-B）公布，由於海運價格高企，第三季息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增長六成至109億美元，高於分析師預期。但馬士基警告，市場對航運需求下滑，加上港口擠塞問題解決，相信業績已經見頂，預計業務將在第四季正常化，預期海上航運收益將在未來數月下滑。馬士基股價午夜前跌5%。市場憂慮經濟衰退恐影響原油需求，國際油價午夜前跌約1%。