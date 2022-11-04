領展冀成港最大電動車充電站網絡

伙3服務提供商

目標2024年達3000個

領展停車場管理總經理梁偉森表示，為實現提供3000個電動車充電站的目標，領展與3家主要電動車充電服務提供商合作，包括香港電動能源、香港蜆殼及基石科技（8391），3個合作伙伴將投資1.2億元，領展將免費提供場地，在旗下113個停車場安裝更多充電站。

他續稱，領展原先已設置600個電能車充電站，另會加建600個充電站，今次合作將涉及2100個充電站，希望最快可在2023年第二季之前推出首批充電站。此外，今次設置新充電站的113個停車場遍佈港九新界，但最大的樽頸位在於電力供應，少部分停車場因電力供應不足，無法設置電動車充電站，未來會積極與電力公司溝通，希望提供更齊全服務。

中速充電站為主 由伙伴定價

他又稱，今次擴展電動車充電站網絡以中速充電站為主，不太着重財務上的回報，充電站收費會由合作伙伴自行定價，對集團而言，更希望支持可持續發展及支持低碳生活。

在領展大舉增設電動車充電站前，已有發展商作類似部署積極爭取客源，例如信置5月宣布與香港蜆殼及希路能源合作，在旗下中港城設立全港最快的充電站，又預計今年將增至逾1400個電動車充電站；新世界亦在7月成立「新世界綠色運輸聯盟」，與香港蜆殼及汽車經銷商森那美汽車合作，兩個合作伙伴會在未來3至5年注資逾5000萬元，料今季將設置逾100個電動車充電站。