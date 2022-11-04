港銀加息0.25厘 16年最大手上調 分析：資金成本升 12月料維持今次加幅

明報記者 歐陽偉昉

恒生（0011）、渣打、中銀香港（2388）和東亞（0023）昨日亦跟隨上調最優惠利率0.25厘，美息持續上升，推動1個月港元拆息，較港銀9月23日上次加息以後上升59點子（1厘等於100點子），昨報3.207厘（見圖1）。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，再次加息除基於對近日宏觀經濟的評估，還考慮到貸款人償付能力，及向存戶支付的利率等因素。該行會繼續適時調整利率，大前提是支持本港經濟各個環節重拾動力。

1個月拆息急升

銀行CASA比率回落

中小銀行近期推出高息定期，個別銀行近日1年定期更高見5厘，令資金自低成本的往來及儲蓄戶口流向定期。據金管局統計顯示，截至9月底本港銀行港元CASA比率按季下跌4.9個百分點，客戶基礎較大的大型銀行亦未能避免，如中銀香港截至9月底的整體CASA比率，按季下跌5.1個百分點（見圖2）。

此外，相對港元活期存息只升0.375厘，匯豐在今年7月已開始上調美元活期存息，自本周五起將累加至0.75厘，吸引港元資金流向美元。臻享顧問董事總經理及始創人王良享指出，大行亦要提高活期存息保留資金，目前港元隔夜拆息仍低，而美國加息將繼續收縮銀行體系總結餘，令港元隔夜拆息有急速上升的風險，令中小行更進取地提高存款利息。

銀行料須加存息保留資金

對於12月大行加息幅度，王良享認為要視乎聯儲局對及後加息取態，若如聯儲局主席鮑威爾在前晚記者會所言，距離停止加息時間尚早，大行很可能會繼續加息0.25厘，但若未來兩個月通脹和就業情况走弱，聯儲局開始放緩加息，則本港大行或會回到0.125厘加幅，因為最優惠利率每升0.25厘，會拖累大行淨息差減少0.03至0.04厘。

星展：明年3月底前

料再加0.625厘

星展香港經濟師謝家曦則預期，港銀下月及明年2月會各加最優惠利率0.25厘，至明年3月減慢至0.125厘，即合共較現水平再加0.625厘。銀行一般會保持最優惠利率與1個月拆息有3厘的息差，維持一定的淨利息收入利潤，但近期已縮至不足2厘。對本港經濟而言，加息影響企業貸款投資，第三季本地固定資本形成總額按年跌幅達14.3%，已見對經濟的負面影響。