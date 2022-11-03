葉創成：蔡志忠提3招優化搶人才措施

蔡志忠指出，他在本周初出席由港區省級政協委員聯誼會主辦、政務司長陳國基主講介紹的「搶人才」新措施大會，認為這是一次重要的活動。他指出，「本港的省級政協委員人數有近3000，雖然當日並沒有邀請全部省級政協委員到場，但主要的骨幹都有出席，包括每一區召集人或常委等，約300人，例如我是山西省政協常委及召集人，便會將信息轉達給其他山西省政協委員」。他續說，是次接受記者訪問，是希望把有關信息及個人建議廣泛傳達給公眾。

冀4年吸14萬外來人才 填補勞動人口短缺

李家超上月發表《施政報告》時首次披露，本港過去兩年流失約14萬名勞動人口。另外，根據政府數據，今年第二季本港18至39歲勞動人口為130.19萬人，較2021年同期的139.85萬人下跌9.6萬人，與2020年第2季141.85萬人相比，兩年流失勞動人口共11.6萬人。有見及此，港府將成立「人才服務窗口」，統籌招攬內地及海外人才來港，推出「高端人才通行證計劃」，希望每年吸引最少3.5萬名人才來港。

蔡志忠表示，陳國基本周初演講內容對《施政報告》有關內容解釋得很清楚，也表達了對未來搶人才充滿信心。

蔡志忠分析，假如港府上述預測兌現的話，本港在未來4年便可吸引最少14萬名外來人才，以填補過去兩年流失約14萬勞動人口帶來的空缺，此舉有利經濟發展，對樓市亦屬正面，但他亦強調，不要低估吸引外來人才來港及留港的難度。

根據以往數據顯示，來港發展的人才、優才和畢業後留港發展的畢業生等，每年大概有3.5萬至4萬多人，但成功於7年後轉為永久居民的只有13%至14%左右，即每年只有5000至6000人真正留下，大多數人選擇離開，當中當然有許多各方面的原因。

《施政報告》後 料僅一宗「辣稅」成交

《施政報告》就吸納外來人才提出了多項建議，當中包括合資格外來人才成為香港永久居民後可申請退還在港置業時繳交的額外印花稅，蔡志忠認為這是正確的方向：「過去外來人才在港假如未住夠7年、未成為香港永久居民買樓，便要同時交額外印花稅及買家印家稅，即相等於樓價30%；而在新措施下，外來人才若住滿7年、成為香港永久居民後可獲退稅，我認為此舉可以吸引人才、提振經濟、幫助樓市，因為人才來港買樓後便安居樂業、落地生根，在此長住、不想走，這是好事」。

事實上，一名來自內地、居港近6年的「新香港人」近日便斥資566萬元，買入屯門黃金海岸三房戶，預計需須先繳付相等於樓價三成「辣招稅」、近170萬元。蔡志忠估計，該置業者在一年多後料可成為香港永久居民，屆時便可申請退還已繳付相等於樓價兩成多、百多萬元的額外印花稅，於是決定入市。

倡外來人才買樓退稅期縮減至3年

不過，蔡志忠指出，上月《施政報告》發表至今，料僅錄得上述一宗外來人才在港置業、繳付額外印花稅的成交，政策是否真正有成效屬見仁見智，故他建議港府推出3招優化措施：

一. 建議縮短外來人才買樓退稅年期至3年。他解釋，目前外來人才買樓須預先支付相等於30%樓價的印花稅，故宜縮短年限盡快退稅，以鼓勵外來人才立即買樓安居香港。他續說，由於目前樓價處於急速下跌中，故此絕不會因為上述措施而推升樓價，而事實上，即使是本地首置者買樓所需要支付的從價印花稅只是由樓價1.5%至4.25%，現時仍然難以吸引很多買家買樓。

二. 本港租金昂貴是外來人才來港或留港發展的障礙，而目前世界各大城市都在推優惠搶人才，故建議港府進取一點，考慮直接資助外來人才每月租金一半、上限5000元作為津貼，為期兩年。此項補貼對於港府的財政支出有限，可讓外來人才得到好處、感到窩心，對於招募人才來港工作，即時起到立竿見影效果。

三. 由於本港近年赤字嚴重，政府必須想辦法增加財政收入，而引進企業和資金亦變得愈來愈重要。建議推出「知名企業公司移民計劃」，凡在港投資2000萬元或以上的著名企業或科技公司，例如在港設立辦事處，招聘3名員工或以上，可給予股東申請家庭移民香港，而公司必須營運超過7年或以上，移民資格才正式生效。這樣可讓優秀的知名公司進軍本港，為本港經濟繁榮貢獻力量。

明報記者 葉創成

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