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2022年11月3日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
港股早收市升371點 成交逾千億 美議息前淡友趕平倉 沽空比率10個月低
吸入式新冠疫苗啟用 康希諾炒高六成
北水淨流入77億 6個半月最多
恒大抵押廣匯借盛京326億 疑團重重
祈耀年：港將長期保持金融中心地位
匯控CFO上周請辭 傳不滿晉升無期
百勝中國純利倍增 開店目標不變 今季疫情反覆 影響經營
受惠疫情穩定消費券 港上季食肆總收益有改善
雙11前哨戰開打 阿里京東股價揚
Twitter擬向藍剔用戶收月費8美元 為減依賴廣告收入 兼打擊機械人帳戶
休閒產業就業人數增 美「小非農」勝預期
Airbnb料本季預訂增速「略放緩」 股價早段挫
張兆聰：內房物管恐慌情緒降 留意中海物業
技術取勝：麗珠22.5元成短線支持
劉思明：走資趨勢未變 港股展升浪考驗多
周顯：死人生意也被政府壟斷
湯文亮：金融峰會誰最出風頭？
凱玥獲滿意紙快上樓書 涉295伙 3房雙套1393呎起 多家內房加快推盤
必嘉坊‧迎匯今開價 首批最少56伙
美聯：下半年一二手住宅均價齊失守800萬
德福一周兩蝕讓 2房8年實蝕6%
富豪酒店1.2億 統一海壇街舊樓業權
測量師調低域多利道地估值15%
連方I 3.5米垂直空間打造空中寢區
住客會所洋溢「Chill」氛圍
葉創成：蔡志忠提3招優化搶人才措施
瑞銀Iqbal Khan：本港充滿正能量 堅定看好
技術取勝：麗珠22.5元成短線支持
【明報專訊】申洲倘突破或上試69元（圖）
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