Airbnb料本季預訂增速「略放緩」 股價早段挫

【明報專訊】Airbnb （美：ABNB）周三（2日）公布第三季業績，同時預計第四季住宿和體驗預訂增速將「略有放緩」，第三季度的增幅分別為25%及31%。Airbnb表示，由於美元走強及顧客返回城市趨勢，預計本季平均每日房價將下跌，因城市的住房規模較小，房價亦較低所致。該公司預測，本季收入約18億至18.8億美元，市場預期為18.6億美元。Airbnb季績顯示，第三季住宿和體驗預定量為9970萬晚，低於分析師預計的9990萬晚。
第三季利潤按年升46% 勝預期
由於第四季指引較疲軟，Airbnb周二盤後跌6.5%，周三開市報102.58美元，跌6%。Airbnb今年夏季錄得有史以來最高收入及淨利潤。第三季收入按年升29%至28.84億美元，不計及匯率變動影響，按年升36%。淨利潤按年升45.6%至12.14億美元，勝市場預期，攤薄後每股盈利1.79美元。經調整後EBITDA按年升32%至15億美元。
有分析師早已預計Airbnb第三季績業表現高企，受全球大流行限制兩年多以來，被壓抑的夏季旅行需求得到釋放，儘管機票價格高走，但旅客仍前往旅行目的地。
Airbnb表示，第三季平均每日租金按年升5%，主要受惠價格上漲推動。