Airbnb料本季預訂增速「略放緩」 股價早段挫

第三季利潤按年升46% 勝預期

由於第四季指引較疲軟，Airbnb周二盤後跌6.5%，周三開市報102.58美元，跌6%。Airbnb今年夏季錄得有史以來最高收入及淨利潤。第三季收入按年升29%至28.84億美元，不計及匯率變動影響，按年升36%。淨利潤按年升45.6%至12.14億美元，勝市場預期，攤薄後每股盈利1.79美元。經調整後EBITDA按年升32%至15億美元。

有分析師早已預計Airbnb第三季績業表現高企，受全球大流行限制兩年多以來，被壓抑的夏季旅行需求得到釋放，儘管機票價格高走，但旅客仍前往旅行目的地。

Airbnb表示，第三季平均每日租金按年升5%，主要受惠價格上漲推動。

（綜合報道）

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