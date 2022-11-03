雙11前哨戰開打 阿里京東股價揚

阿里首小時交易額逾億

近年各電商透過預售及提早開幕，分散「雙11」當日客量和延長購物期限，從而帶動商品成交額。阿里表示，第14屆「天貓雙11」有超過29萬個品牌參加，有超過1700萬件商品。作為推銷「雙11」商品的直播帶貨活動，淘寶直播觀看人次售賣首小時按年增長6倍，「腰部主播」（指收益一般，但瀏覽量較高的直播主）交易額按年增長2.5倍。

阿里「雙11」第一波售賣期（10月31日晚上8時至11月3日晚），各類商品表現方面，汽車開賣首30分鐘，新能源汽車成交額按年升兩倍，電單車成交額首小時超過去年首日水平。服飾開賣首1小時，超過2000個服飾品牌成交額超過去年全日水平；超過300個女裝品牌首小時成交額按年升3倍。電子產品方面，華為手機10月31日較去年11月1日，成交額升1.6倍。

京東28小時售家電1500萬件

京東的「京東11.11全球熱愛季」率先銷售由10月31日晚上8時開始，首28小時有近5萬中小品牌成交額按年增長1倍，近7萬中小商家成交額亦按年倍增。首28小時售出家電商品超1500萬件，整體成交金額超去年11月11日全日水平。手機品類方面，蘋果、小米（1810） 、華為、榮耀、OPPO、iQOO、Oneplus前4小時成交額按年增長2.1倍。