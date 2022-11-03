受惠疫情穩定消費券 港上季食肆總收益有改善

扣除價格變動影響後，第三季食肆總收益以數量計的臨時估計更按年下跌5.1%；惟與今年第二季比較，經季節調整的食肆總收益的臨時估計價值及數量計分別按季上升6.4%及3.4%。

第三季食肆總收益估計為241億

政府發言人表示，近期本地疫情大致穩定及社交距離措施進一步放寬，加上消費券計劃，應會繼續為食肆業務提供支持。然而，金融環境收緊對消費氣氛的影響或會加大，從而抵消部分正面影響。社會各界仍須與政府齊心合力，令本地疫情維持受控。

按食肆類別分析，今年第三季中式餐館的總收益以價值計及數量計分別按年下跌4.7%及7.6%。

其中，非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌0.1%及3.6%；快餐店的總收益以價值計上升0.5%，但以數量計則下跌2.9%；酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌15.6%及19.2%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計上升0.6%，但以數量計則下跌2.5%。