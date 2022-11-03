百勝中國純利倍增 開店目標不變 今季疫情反覆 影響經營

明報記者 蕭嘉聰

百勝第三季業績勝市場預期，股價昨收報389.8元，升13.8%。集團第三季總收入按年升5.1%至26.8億美元，經營利潤為3.16億美元，按年升77.5%，經營利潤率亦升6.6個百分點至18.8%，撇除外匯影響，第三季同店銷售額按年持平，當中必勝客同店銷售額升2%，肯德基同店表現持平。集團指出，現時同店仍遠低於2019年疫情爆前的水平，當中8月曾錄得按年增長，不過9月再次收緊防疫措施，較7、8月400間門店暫時停業或只提供外賣和外帶服務，9月按月增加至900間受影響，令9月的同店銷售按年下跌。

截至今年9月底止，集團合計經營12,409間門店，第三季淨新增239間門店，其他品牌淨減少21間門店。

1000城市未有必勝客 有拓店機會

百勝中國首席財務官楊家威表示，預計第四季疫情仍存在不確定性，10 月較9月更為嚴峻。疫情反覆、經濟下行的壓力以及今季亦是銷售和利潤傳統淡季，因此集團盈利或更易受銷售和營運波動所影響。他在投資者會議提到，集團會繼續有紀律地推出開店計劃，現時肯德基已在內地逾1700個城市設立門店，相信仍有1000個城市是潛在發展地點，而已開設肯德基的城市當中，仍有約1000個城市未有必勝客，相信集團新店有很好的發展機會。

高盛報告指出，撇除外匯影響，百勝第三季總收入、經營利潤以及經調整經營利潤均遠勝該行預期，反映集團面對疫情環境變化的控制成果。

高盛續籲買入 目標價431元

必勝客及肯德基的同店銷售表現勝預期，亦顯示集團嚴格的成本控制、較小型門店的優勢以及經營去槓桿化，惟期內淨開店數量略低過該行預期，維持「買入」評級，目標價看431元。