恒大抵押廣匯借盛京326億 疑團重重

抵押股份仍可「出售」 令人不解

脫離恒大系多時的盛京何以突然「自爆」曾向恒大借錢326億元，相信部分熟悉A股市場的讀者不難猜到，盛京此舉或是要趕在事件進一步惡化前收回資金。事關近期新疆廣匯實業因2015年的交易而被中證監立案調查一事，消息已傳至漫天遍地，廣匯系A股廣匯能源（滬：600256）、廣匯汽車（滬：600297）、廣匯物流（滬：600603）齊發公告指不受影響。

雖然廣匯系表示不受影響，但值得留意的是2020年中國恒大曾公布，向國企申能出售新疆廣匯實業近41%持股，惟這項價值高達148.5億元的「須予披露的交易」實際早已不了了之，不為市場所知。本報翻查紀錄，恒大與申能的交易中，關鍵在於申能若在2021年1月31日前未達成先決條件，或未獲得受讓方書面同意或豁免，買賣雙方有權單方面解除協議。不過，雙方一直未有在上述的關鍵日期公布交易的進展或動向。

市場只能從旁推測，包括2021年3月國際評級機構穆迪對申能的評級報告中，曾間接提到申能入股廣匯一事並未完成；2021年11月廣匯能源的董事會秘書於交易所的「投資者關係互動平台」中曾透露，申能在2021年5月7至27日仍委託中介機構開展了第二輪現場補充盡調工作，並更新盡職調查報告上報至國資委履行審批程式，惟及後一直未接到任何進展通知；而更關鍵的資料，是廣匯汽車於今年6月27日在上交所上載的東方金誠國際信用評估公司所刊發的廣匯汽車信用等級通知書，資料清楚顯示截至今年3月底，恒大仍是有新疆廣匯實業第二大股東，持股40.96%，直接證明恒大與申能的交易至少至今年6月仍未完成。

盛京追債無望 難向國家交代

當市場以為中國恒大早已將廣匯出售，為還債「撲水」時，實際卻暗地將股權抵押予當時仍隸屬恒大旗下的盛京銀行，更獲「輸血」326億元，惹來監管當局的關注，令恒大的困境雪上加霜。

今次廣匯集團突然被爆遭證監立案調查後，即傳出中國恒大遭盛京追數，不難令人將兩事聯繫起來。事關恒大早已爆煲，盛京要追回其326億債談何容易，若連抵押品新疆廣匯實業都出事，最終或落得一無所得的下場，若此刻再不出手，被重新收歸國有的盛京又如何向國家交代？

明報記者 方楚茵